Aki mer, az nyer: busás összeg ütötte a markát egy hajdú-bihari fogadónak! – fotóval!
Mutatjuk a nyertes szelvényt! Valaki ismételten nagy összeget nyert a hajdú-bihari lottózóban.
Újabb nagy nyereményről számoltak be szombaton a derecskei Sarok Lottózó Facebook-oldalán: a tippmix-szelvényt felrakó személy nagyot kockáztatott, de végül busásan megtérült befektetése. Ahogy a közzétett képen is látszik, a fogadó 25 ezer forinttal rakta meg a szelvényét, de végül közel 400 ezer forintot vihetett haza. Mutatjuk a nyertes tippeket!
Pár órával később aztán újabb nyertes szelvény landolt a derecskei lottózóban: ott a szerencsés fogadó V-sport meccseken rakta ugyanazt a kimenetelt, ami mindegyik esetben bejött, ezzel megszázszorozta a befektetett összegét:
A héten már hozott szerencsét a derecskei lottózó
Korábban már hozott szerencsét a derecskei lottózó az embereknek: legutóbb kedden számoltunk be róla, hogy valaki több százezer forintot nyert egy sokkal bátrabb szelvénnyel. Hogy ott mely tippekkel sikerült nyernie a fogadónak, megtudhatod az alábbi cikkből:
Fontos kiemelni, hogy a fogadás során muszáj a felelős és tudatos hozzáállás, hogy elkerülhető legyen a függőség kialakulása!
