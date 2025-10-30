október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgászat

2 órája

Lezárult a bojlis horgászverseny a Látóképen

Címkék#verseny#bojlis#ponty#Látóképi-tározó#horgász

Haon.hu
Lezárult a bojlis horgászverseny a Látóképen

Lezárult a bojlis horgászverseny a Látóképen

Forrás: Red CarpTeam/Facebook

Lezárult a Látóképi bojlis verseny, ami október 25-én indult és 29-éig tartott. A népszerű horgászversenynek a Látóképi-tározó adott otthont. 14 csapat indult a megmérettetésen, melyek szerte az országból érkeztek.

20251028_Látóképi Bojlis verseny_KÁ_HBN (16)
Szép fogások akadtak a versenyen
Fotó: Katona Ákos

A versenyről korábbi cikkünkben írtunk:

Igazán kemény melót tettek bele a srácok ebbe a 92 órába. Sajnos, a Látóképi-tározó nem azt az arcát mutatta, amit igazából tud. Megnehezítette a csapatok dolgát az eső, szél, alacsony légnyomás. De így is sikerült azért pár szebb pontyot a szákba terelni

 – olvasható a szervező Red CarpTeam Facebook-oldalon.

Eredmények:

  • Immortal Carp Team: 70, 70 kg (5 darab hal) 
  • GaZo Carp Team: 25, 95 kg (2 darab)
  • Karma Bait Hungary Team: 25, 83 (2 darab)
  • Balogh Carp Fishing Team: 20, 27 (2 darab)
  • Hockey Fishing Boys: 14, 94 kg
  • Forset-HiCarp Team: 13, 98 kg
  • Buksy Carp Team: 12 ,49 kg
  • Nereus Carp Team: 12, 48 kg
  • Borsod Carps: 12, 16 kg
  • Tiszacsege Carp Team: 11 ,95 kg
  • Dream Fish KD Team: 11, 77kg 
  • Kelmi Carp Team
  • Friends HiCarp 
  • Úristen very big carp team

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu