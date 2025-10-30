Horgászat
2 órája
Lezárult a bojlis horgászverseny a Látóképen
Forrás: Red CarpTeam/Facebook
Lezárult a Látóképi bojlis verseny, ami október 25-én indult és 29-éig tartott. A népszerű horgászversenynek a Látóképi-tározó adott otthont. 14 csapat indult a megmérettetésen, melyek szerte az országból érkeztek.
A versenyről korábbi cikkünkben írtunk:
Na, milyen volt a kapás?
2025.10.28. 17:26
Bundás kenyérből 20 kilós ponty? Ez bizony a séfeken is kifogna! De a Látóképen megtörtént! - fotókkal, videóval!
Igazán kemény melót tettek bele a srácok ebbe a 92 órába. Sajnos, a Látóképi-tározó nem azt az arcát mutatta, amit igazából tud. Megnehezítette a csapatok dolgát az eső, szél, alacsony légnyomás. De így is sikerült azért pár szebb pontyot a szákba terelni
– olvasható a szervező Red CarpTeam Facebook-oldalon.
Eredmények:
- Immortal Carp Team: 70, 70 kg (5 darab hal)
- GaZo Carp Team: 25, 95 kg (2 darab)
- Karma Bait Hungary Team: 25, 83 (2 darab)
- Balogh Carp Fishing Team: 20, 27 (2 darab)
- Hockey Fishing Boys: 14, 94 kg
- Forset-HiCarp Team: 13, 98 kg
- Buksy Carp Team: 12 ,49 kg
- Nereus Carp Team: 12, 48 kg
- Borsod Carps: 12, 16 kg
- Tiszacsege Carp Team: 11 ,95 kg
- Dream Fish KD Team: 11, 77kg
- Kelmi Carp Team
- Friends HiCarp
- Úristen very big carp team
