Már mondja is a belsős titkot a debreceni kertész: így marad sokáig gyönyörű a halottak napi krizantém

Közeledik mindenszentek és halottak napja, ilyenkor a virágárusok standjai előtt megsokszorozódnak a vásárlók, és többségük szájából biztosan elhangzik, milyen árban van a krizantém. Az említett virág nagyon népszerű novemberben, ezért is szerettünk volna több mindent megtudni a növényről. Zsuga Zoltán debreceni kertészmérnök megosztotta a Haonnal, mit érdemes tudni a krizantém gondozásáról.

A krizantémok gondozásáról kérdeztük Zsuga Zoltán kertészt

Krizantém gondozása

Az őszirózsafélék családjába tartozó növény, és ahogyan sok más növényfaj, ez is Ázsiából származik. A neve görög eredetű, aranyvirágot jelent, az ősz utolsó virágai közé tartozik, tehát értelemszerűen ilyenkor virágzik. Ázsiában gyógynövénynek tartják, a hatóanyag a virágban van, ami gyulladáscsökkentő hatasú, ezért fogyasztják

– fogalmazott Zsuga Zoltán. Kiemelte, a túl meleget nem kedveli, már a 28 feletti hőmérséklet káros hatással van rá. Októberben virágoznak, ez teszi őket igazán aktuálissá, illetve ideálissá a mi ünnepünkre.

A virágzás kitart november végéig, ebből adódóan rövid nappalis növénynek számít, 13-14 óra sötétre van szüksége. Évelő növényről van szó, viszont csak azok a növények telelnek át, amelyeknek a szára már fás, nem pedig zöld. Ezeket egyébként takarással tudjuk megoldani télen. Így a jövő évben ugyanolyan szépen fog virágozni

– fűzte hozzá.

Bírja a hűvöset, 2-3 hétig szépen fog mutatni

Zsuga Zoltán is kitért az ünnepi időszakra, és ezzel kapcsolatban kiemelte, ilyenkor vágott krizantémot visznek a legtöbben a sírokhoz, vázába helyezik, és csak bízni tudnak abban, sokáig szépen mutat majd.

Tekintve, hogy bírja a hűvöset, 2-3 hétig szépen fog mutatni, de utána elszárad, éppen ezért a cserepest érdemes megvenni, és lesüllyeszteni. De egy idő után ugyanúgy meg fog fagyni, mivel a hideg körbeéri a cserepet. Vizet szoktak ilyenkor adni a virágoknak, hogy valamennyivel tovább éljenek. Viszont az nem elfelejtendő, hogy a vágott virág eleve halott, addig tündököl, amíg a sejtjei élnek

– mondta.

Mint kihangsúlyozta, miután levágtuk, nincsen tápanyagszállítás:

A sejtek elhalása a vágott felületnél kezdődik, tehát ha mindig levágunk belőle egy darabot, akkor valamennyivel ki tudjuk tolni, de ehhez naponta 1-2 centit le kell vágni a szárából

– fogalmazott. A kertész rámutatott, még mindig azt ajánlja, cserepeset vásároljunk, mert annak van egy kis esélye arra, hogy tovább tündököljön, egy pici odafigyeléssel még akár jövőre is fel tudjuk használni.