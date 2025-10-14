október 14., kedd

Közel 140 ezer daru éjszakázik a Hortobágyon

Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook

A legújabb szinkronszámlálás alapján közel 140 ezer daru éjszakázik a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán. Mint írják, szeptember hónap első felében a nyugodt, szélcsendes időjárás nem kedvezett a faj északi költőterületeiről történő dinamikus vonulás megindulásának, így a térségben tartózkodó madarak egyedszáma ebben az időszakban csak lassan gyarapodott. 

A szeptember 25-én végzett szinkronfelmérés során már érzékelhető volt a darvak létszámának jelentős emelkedése, azonban a csapatok tömeges beözönlése éppen a szinkronnapot követően ment végbe. Ennek köszönhetően október elején a térségben tartózkodó darvak száma már meghaladta a 100 ezret, a legutóbbi szinkronnap során a faj által az idei őszi időszakban használt, 20 elkülöníthető éjszakázóhelyen pedig összesen már közel 140 ezer egyedet regisztráltunk

 – olvasható a bejegyzésben. 

 

