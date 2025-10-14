Közel 140 ezer daru éjszakázik a Hortobágyon

A szeptember 25-én végzett szinkronfelmérés során már érzékelhető volt a darvak létszámának jelentős emelkedése, azonban a csapatok tömeges beözönlése éppen a szinkronnapot követően ment végbe. Ennek köszönhetően október elején a térségben tartózkodó darvak száma már meghaladta a 100 ezret, a legutóbbi szinkronnap során a faj által az idei őszi időszakban használt, 20 elkülöníthető éjszakázóhelyen pedig összesen már közel 140 ezer egyedet regisztráltunk