1 órája
Közel 140 ezer daru éjszakázik a Hortobágyon
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook
A legújabb szinkronszámlálás alapján közel 140 ezer daru éjszakázik a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán. Mint írják, szeptember hónap első felében a nyugodt, szélcsendes időjárás nem kedvezett a faj északi költőterületeiről történő dinamikus vonulás megindulásának, így a térségben tartózkodó madarak egyedszáma ebben az időszakban csak lassan gyarapodott.
A szeptember 25-én végzett szinkronfelmérés során már érzékelhető volt a darvak létszámának jelentős emelkedése, azonban a csapatok tömeges beözönlése éppen a szinkronnapot követően ment végbe. Ennek köszönhetően október elején a térségben tartózkodó darvak száma már meghaladta a 100 ezret, a legutóbbi szinkronnap során a faj által az idei őszi időszakban használt, 20 elkülöníthető éjszakázóhelyen pedig összesen már közel 140 ezer egyedet regisztráltunk
– olvasható a bejegyzésben.