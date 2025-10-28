2 órája
Kolozsváron töltöttek néhány napot a debreceni diákok
Forrás: Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum/Facebook
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum pályázatot nyújtott be a Rákóczi Szövetség október 23-i Diákutaztatási Programjára, amelyet sikerrel el is nyert – olvasható az intézmény oldalán. Mint írják, az utazás október 19–20. között valósult meg 38 tanuló és 3 kísérőtanár részvételével.
A program keretében tanulóink ellátogattak Kolozsvárra, ahol megtekintették a Bólyai Egyetemet, a Farkas utcai református templomot, a Szabó-bástyát a városfal maradványaival, Bólyai szülőházát, a Szent Mihály-templomot Mátyás szobrával, valamint Mátyás király szülőházát. Ezt követően testvériskolánk, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum tanáraival és diákjaival megkoszorúzták az 1956-os forradalom emlékművét. Kolozsvár mellett diákjaink ellátogattak a Tordai-hasadékhoz, majd Torockószentgyörgyön megtekintették iskolánk névadójának, Brassai Sámuelnek a szülőházát
– áll a bejegyzésben.
