Kolozsváron töltöttek néhány napot a debreceni diákok

A program keretében tanulóink ellátogattak Kolozsvárra, ahol megtekintették a Bólyai Egyetemet, a Farkas utcai református templomot, a Szabó-bástyát a városfal maradványaival, Bólyai szülőházát, a Szent Mihály-templomot Mátyás szobrával, valamint Mátyás király szülőházát. Ezt követően testvériskolánk, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum tanáraival és diákjaival megkoszorúzták az 1956-os forradalom emlékművét. Kolozsvár mellett diákjaink ellátogattak a Tordai-hasadékhoz, majd Torockószentgyörgyön megtekintették iskolánk névadójának, Brassai Sámuelnek a szülőházát