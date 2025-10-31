1 órája
Keresik Hajdúböszörmény karácsonyfáját! Rohamosan telik az idő
Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos oldala/Facebook
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az idei évben is a Bocskai téren fogja felállítani a város karácsonyfáját, ahol az adventi ünnepek kerülnek megrendezésre – olvasható a település közösségi oldalán.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven felajánlásokat várunk a kedves lakosságtól a város főterén felállítandó karácsonyfára. Amennyiben van a tulajdonában az alkalomhoz megfelelő szépségű és nagyságú fenyőfa, és azt a város részére fel tudja ajánlani, kérjük, 2025. november 19-ig jelezze hivatalunk felé a 06 52/563-216 telefonszámon, vagy e-mail címen: [email protected]
– olvasható.