Helyi életstílus

1 órája

Keresik Hajdúböszörmény karácsonyfáját! Rohamosan telik az idő

Címkék#Hajdúböszörmény#advent#karácsonyfa

Haon.hu
Keresik Hajdúböszörmény karácsonyfáját! Rohamosan telik az idő

Keresik Hajdúböszörmény karácsonyfáját

Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos oldala/Facebook

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az idei évben is a Bocskai téren fogja felállítani a város karácsonyfáját, ahol az adventi ünnepek kerülnek megrendezésre – olvasható a település közösségi oldalán

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven felajánlásokat várunk a kedves lakosságtól a város főterén felállítandó karácsonyfára. Amennyiben van a tulajdonában az alkalomhoz megfelelő szépségű és nagyságú fenyőfa, és azt a város részére fel tudja ajánlani, kérjük, 2025. november 19-ig jelezze hivatalunk felé a 06 52/563-216 telefonszámon, vagy e-mail címen: [email protected]

 – olvasható. 

 

