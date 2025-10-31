Keresik Hajdúböszörmény karácsonyfáját! Rohamosan telik az idő

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven felajánlásokat várunk a kedves lakosságtól a város főterén felállítandó karácsonyfára. Amennyiben van a tulajdonában az alkalomhoz megfelelő szépségű és nagyságú fenyőfa, és azt a város részére fel tudja ajánlani, kérjük, 2025. november 19-ig jelezze hivatalunk felé a 06 52/563-216 telefonszámon, vagy e-mail címen: [email protected]