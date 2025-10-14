Helyi életstílus
45 perce
Kerecsensólymot engedtek szabadon a Hortobágyi Madárparkban
Kerecsensólymot engedtek szabadon a Hortobágyi Madárparkban
Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány
Áramütésből felgyógyult kerecsensólymot engedtek szabadon a Hortobágyi Madárparkban – osztotta meg közösségi oldalán a Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány Facebook-oldalán. Mint írják, a madár gyűrűt is kapott, remélik ezután csak jó híreket hallanak felőle.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre