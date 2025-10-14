október 14., kedd

Kerecsensólymot engedtek szabadon a Hortobágyi Madárparkban

Kerecsensólymot engedtek szabadon a Hortobágyi Madárparkban

Kerecsensólymot engedtek szabadon a Hortobágyi Madárparkban

Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány

Áramütésből felgyógyult kerecsensólymot engedtek szabadon a Hortobágyi Madárparkban – osztotta meg közösségi oldalán a Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány Facebook-oldalán. Mint írják, a madár gyűrűt is kapott, remélik ezután csak jó híreket hallanak felőle. 
 

 

