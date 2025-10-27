október 27., hétfő

Kék vércsék esti gyülekezése a Hortobágyon

Kék vércsék esti gyülekezése a Hortobágyon

Kék vércsék esti gyülekezése a Hortobágyon

Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook

„A közelmúltban kirándulásunk fő célja az alkonyatkor idén kimagaslóan nagy számban gyülekező kék vércsék megtekintése volt” – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán. Mint írják, a kék vércsék a több ezer kilométeres, Afrikába történő vonulásuk előtti hetekben kisebb-nagyobb számban gyűlnek össze éjszakázni a számukra megfelelő erdőfoltokba. A felkeresett éjszakázóhely idei évben több, mint 5000 példánynak nyújtott alvóhelyet, így ezzel a Kárpát-medence legnépesebb gyülekezőhelyévé vált. „Az éjszakázásra használt helyet természetesen csak többszáz méterre közelítettük meg, elkerülve ezzel a fokozottan védett madarak zavarását. Utunk során a környező mezőgazdasági területeken és gyepeken számos kék vércse volt megfigyelhető. Egyesek vadászgattak, míg mások a talajon, vagy elszáradt növényeken üldögéltek” – olvasható.

