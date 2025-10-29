Íme, jöhetnek a fészkelő partimadarak!

A Szikes Vizes Élőhelyláncolat a LIFE projektterületen felkészült a következő szezonra – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán. „Bár a tavasz még messze van, az idei legeltetési szint már most megalapozta a jövő évet. Az ökológiailag fenntartható, magas szintű legeltetésnek köszönhetően a vizes élőhelyek tavaszra ideális fészkelőhelyet kínálnak a partimadarak számára – ezt a fényképek is gyönyörűen bemutatják. Persze csapadékvíz is kell, hogy minden állapot kedvezően alakuljon. Hatalmas köszönet a gazdálkodó partnereinknek – igazi példaképek vagytok, akik megmutatják, hogy a természet és a gazdálkodás kéz a kézben járhat” – olvasható.

