41 perce
Íme, jöhetnek a fészkelő partimadarak!
A vizes élőhelyek tavaszra ideális fészkelőhelyet kínálnak a partimadarak számára
Forrás: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület/Facebook
A Szikes Vizes Élőhelyláncolat a LIFE projektterületen felkészült a következő szezonra – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán. „Bár a tavasz még messze van, az idei legeltetési szint már most megalapozta a jövő évet. Az ökológiailag fenntartható, magas szintű legeltetésnek köszönhetően a vizes élőhelyek tavaszra ideális fészkelőhelyet kínálnak a partimadarak számára – ezt a fényképek is gyönyörűen bemutatják. Persze csapadékvíz is kell, hogy minden állapot kedvezően alakuljon. Hatalmas köszönet a gazdálkodó partnereinknek – igazi példaképek vagytok, akik megmutatják, hogy a természet és a gazdálkodás kéz a kézben járhat” – olvasható.
