Természetvédelem

41 perce

Íme, jöhetnek a fészkelő partimadarak!

Címkék#projektterület#partimadár#Szikes Vizes Élőhelyláncolat#Hortobágy Természetvédelmi Egyesület#LIFE

Haon.hu
A vizes élőhelyek tavaszra ideális fészkelőhelyet kínálnak a partimadarak számára

Forrás: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület/Facebook

A Szikes Vizes Élőhelyláncolat a LIFE projektterületen felkészült a következő szezonra – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán. „Bár a tavasz még messze van, az idei legeltetési szint már most megalapozta a jövő évet. Az ökológiailag fenntartható, magas szintű legeltetésnek köszönhetően a vizes élőhelyek tavaszra ideális fészkelőhelyet kínálnak a partimadarak számára – ezt a fényképek is gyönyörűen bemutatják. Persze csapadékvíz is kell, hogy minden állapot kedvezően alakuljon. Hatalmas köszönet a gazdálkodó partnereinknek – igazi példaképek vagytok, akik megmutatják, hogy a természet és a gazdálkodás kéz a kézben járhat” – olvasható.

