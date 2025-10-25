Úristen! Ezt találtam a kertemben, mi lehet ez? Nem akármilyen példány, az tuti!

Bizonyára sokan jártak már úgy kertészkedés közben, hogy olyan bogár bújt elő a növények mögül, amilyennel még nem találkoztak. Ilyen az imádkozó sáska, vagy, ahogy sokan ismerik, az ájtatos manó (Mantis religiosa), mely az imádkozó sáskák családjából hazánkban egyetlen őshonos faj. Kifejezetten nagy méretű rovar. Bár nevében a sáska szó szerepel, nem tartozik a sáskafélékhez. A Növénydoktor elnevezésű Facebook-oldalon hosszasan írnak az imádkozó sáska ismertetőjegyeiről, illetve fotókat is osztottak meg.

Az imádkozó sáska hazánkban is előfordul, nem is akárhogyan

Az imádkozó sáska előfordulása

A bejegyzésben kiemelik, az imádkozó sáska kifejlett egyedei 4-7 centiméter hosszúak. A nőstények a nagyobbak, a hím példányok 2-3 centivel kisebbek és vékonyabbak. Színük zöld vagy világosbarna, színük nincs kapcsolatban az elfogyasztott táplálékkal. Mindkét szín tökéletes rejtőzködést biztosít számukra. Nevüket első pár lábaiknak sajátos tartásából kapták, pihenő állapotban úgy néznek ki, mintha imádkoznának. Védett rovarok, eszmei értékük 5 ezer forint.

A kifejlett hím és nőstény egyedek tél előtt elpusztulnak

A hím és nőstény egyedek alakja hasonló, a nőstények nagyobbak, és nyár végén, amikor a petéiket nevelik testükben, potrohuk megdagad, duzzadt, tömege miatt ilyenkor az aljzatra lógó. Évente egy nemzedékük fejlődik, nyár végére jelennek meg a kifejlett imágók, ebben az időben találkozhatunk gyakrabban velük. A párosodás is nyár végén történik, majd ősszel rakják le kissé szabálytalan alakú, barna színű, redős, egyenetlen felszínű 1-2 centis petecsomóikat (ootheca) a nőstények. Számos helyen előfordulnak környezetünkben, elszáradt növényi maradványokon, fákon, bokrok vesszőin, de épületek falán, kerítéseken, köveken is megtalálhatóak, minden esetben erősen rögzítve az aljzathoz. Előfordul, hogy tűzifával vagy telelésre bevitt növényekkel együtt bekerülnek fedett helyre, ahol a temperált meleg hatására a lárvák fejlődése korábban megindul, még télen kibújnak és szétmásznak a petezsákokból. A kifejlett hím és nőstény egyedek tél előtt elpusztulnak, a rovar fenntartását az áttelelő peték végzik

