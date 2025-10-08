Könnyes szemek és vastaps az idősek tiszteletére – rengetegen ünnepeltek együtt Berettyóújfaluban az idősek világnapján

Soha nem látott érdeklődés kísérte idén az idősek világnapja alkalmából október 7-én tartott városi rendezvényt Berettyóújfaluban. A Kabos Endre Városi Sportcsarnok zsúfolásig megtelt: rengeteg idős lakos fogadta el az önkormányzat meghívását, hogy közösen ünnepeljenek és köszöntsék az élet munkáját, tapasztalatát, valamint a közösséghez fűződő hűséget – tudatta portálunkkal a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.

Idősek világnapja: zsúfolásig telt meg a Kabos Endre Városi Sportcsarnok

Forrás: Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet

Idősek világnapja: a rendezvény nem csak egy ünnep volt

A rendezvény egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor a város vezetése első alkalommal külön köszöntötte azokat a házaspárokat, akik az elmúlt évtizedekben szeretetben és kitartásban éltek együtt, és 50., 60., valamint 65. házassági évfordulójukat ünnepelték. A jelenlévők vastapssal tisztelegtek a példamutató párok előtt.

Az ünnepi műsor zárásaként Peter Šrámek lépett színpadra, aki népszerű dalaival és közvetlen előadásmódjával meghitt, mégis vidám hangulatot teremtett a sportcsarnokban.

Az ünnepi műsor zárásaként Peter Šrámek lépett színpadra

Forrás: Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet

A város vezetése hangsúlyozta: az idősek tisztelete, megbecsülése és az irántuk érzett hála kifejezése alapvető fontosságú Berettyóújfalu közösségi életében.

Jó egészséget kívánok mindnyájuknak, és köszönöm, hogy példát mutatnak szeretetből, kitartásból és közösségépítésből

– hangzott el a köszöntőben.

Az esemény nemcsak ünnep, hanem egyben közösségi üzenet is volt: a város az idősek tapasztalatát és életszeretetét a jövő építése egyik legfontosabb alapjának tekinti.

Ajánljuk még: