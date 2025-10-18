41 perce
Az idősekről sem felejtkeztek el Nyíradonyban
Szépkorúakat köszöntenek októberben, országszerte. Nyíradonyban is megemlékeztek az Idősek Hónapjáról, közösségi rendezvényt tartottak.
A nyíradonyi Hetey Sándor Szeretetotthon ebben az évben is megrendezte az Idősek Hónapjában esedékes közösségi rendezvényét – számolt be róla közösségi oldalán Tasó László. Mint írja, az otthon lakói és a városi civil közösségek találkozóján mindig a gyerekeké a főszerep, előadásuk nem csak mosolyt, könnyeket is csalt a szemekbe.
Köszöntőjében a nagyszüleinktől és a szüleinktől kapott tanítások, útravalók közül 2 dolgot emelt ki:
- Az előttünk járók időtálló bölcsességét, a valódi és az eljátszott szeretet közötti különbséget. Napjainkban a szemünk előtt tévesztenek meg bennünket felvett szerepekkel, pózokkal, amit az "örök fiatalok" meg tudnak különböztetni a valóditól.
- Megtanították velünk a tisztelet fontosságát, az emberi méltóság megadásának elsődlegességét társas kapcsolataink során, amely az alapját jelenti a szeretetnek. Aki nem tiszteli a másikat, becsmérli és ráuszít másokat, az hazudik a szeretetről!
Ezt észre kell venni, különben megmérgezi a közösséget!
Nagytiszteletű Suszter Szabolcs intézményvezető úr kitért a közösségek szétesésének látható folyamatára is, amelyet visszafordíthatnak, ha elődeink életéből és példájából erőt merítünk. Nagyszerű esemény és szívmelengető találkozás volt a szülei korabeli ismerősökkel, a sok közös élményünket együtt átélő egykori munkatársakkal és barátokkal.
Ajánljuk még:
Éjszakai csellengő gyermeket találtak Debrecenben, nem is gondolnád, honnan érkezett ide!
Nincs tovább, végleg bezárt Debrecen híres üzlete – 70 évig működött, de már hiába megy bárki