Idén is díjazták a szebbnél szebb őszi díszbe öltöztetett daruportákat Hortobágyon

A Szent-Dömötör napi Behajtási Ünnephez csatlakozva idén 12. alkalommal rendezték meg a Darufesztivált – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Mint írják, az ünnep méltó megjelenítéséhez évről évre hozzájárulnak Hortobágy lakosai, akik a daruvonuláshoz kapcsolódó látványelemekkel díszítik portáikat. A díjakat Kapocsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese és Jakab Ádám Hortobágy Község polgármestere adták át. „Hálásak vagyunk, hogy a több éve fáradhatatlanul aktív díszítők évről évre törekednek arra, hogy minél kreatívabb elemekkel díszítsék portáikat. Bízunk benne, hogy töretlen lelkesedéssel folytatódik a program a következő években is” – olvasható a posztban.

A daruporták fotói megtekinthetőek a honlapon.