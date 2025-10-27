október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

2 órája

Idén is díjazták a szebbnél szebb őszi díszbe öltöztetett daruportákat Hortobágyon

Címkék#Hortobágy#daru#ősz

Haon.hu
Idén is díjazták a szebbnél szebb őszi díszbe öltöztetett daruportákat Hortobágyon

Idén is díjazták a szebbnél szebb őszi díszbe öltöztetett daruportákat Hortobágyon

Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook

A Szent-Dömötör napi Behajtási Ünnephez csatlakozva idén 12. alkalommal rendezték meg a Darufesztivált – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Mint írják, az ünnep méltó megjelenítéséhez évről évre hozzájárulnak Hortobágy lakosai, akik a daruvonuláshoz kapcsolódó látványelemekkel díszítik portáikat. A díjakat Kapocsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese és Jakab Ádám Hortobágy Község polgármestere adták át. „Hálásak vagyunk, hogy a több éve fáradhatatlanul aktív díszítők évről évre törekednek arra, hogy minél kreatívabb elemekkel díszítsék portáikat. Bízunk benne, hogy töretlen lelkesedéssel folytatódik a program a következő években is” – olvasható a posztban.  
A daruporták fotói megtekinthetőek a honlapon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu