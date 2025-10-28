35 perce
Bundás kenyérből 20 kilós ponty? Ez bizony a séfeken is kifogna! De a Látóképen megtörtént!
A megmérettetésen 14 csapat vesz részt, az ország több helyéről érkeztek csapatok. Ismét megrendezték a népszerű horgászversenyt, a Látóképi bojlis találkozót Debrecenben.
Még javában zajlik a Látóképi bojlis verseny, ami október 25-én, szombaton indult, és egészen 29-éig, szerdáig tart. A népszerű horgászversenynek a Látóképi-tározó ad otthont, és mivel az utóbbi idők legnagyobb behúzós bojlis versenye, ezért a Haon stábja kedden délelőtt kilátogatott a helyszínre. A megmérettetésen 14 csapat vesz részt, az ország több helyéről érkeztek csapatok: Budapestről, Miskolcról és Kecskemétről is.
Horgászverseny a Látóképi-tározónál
Nem sűrűn járunk horgászversenyekre, szóval mondhatni kissé idegen terepre tévedtünk, azonban Veress István, a RED Carp Team Sporthorgász Egyesület elnöke, a Látóképi bojlis verseny szervezője utunk során segítségünkre volt.
Miközben a versenyzőkhöz haladtunk, az autóból kitekintve gyönyörködtünk a tájban, a sárguló, már-már vörös falevelekben, a ragyogó napsütésben és persze a fodrozódó vízben. Amikor kiszálltunk az autóból, akkor már összébb húztuk a kabátunkat, mert hiába mutatott a hőmérő 14 fokot, az erős szél győzött, legalábbis a hőérzetünket tekintve. A csapatok egymás „mellett” sorakoztak, persze volt távolság közöttük, hiszen egy-egy nagyobb hal, ha a horogra akad, akkor mindenkinek kell „harcterület”.
Érkezésünkkor a legtöbben még a reggelijük után voltak (vagy még azon se voltak túl), a szél csapkodta a sátrakat miközben a versenyzők megosztották egymással, milyen halakat fogtak az elmúlt napokban.
Behúzós bojlis verseny
Veress István megosztotta velünk, már három éve nem volt behúzós verseny, ezért hihetetlen öröm számára, hogy most október végén sikerült összehozniuk a találkozót.
Az elmúlt napok nem igazán olyan eredményeket hoztak, amiket vártunk, de azért szép számmal fogtak a srácok 10 kiló feletti pontyokat, illetve három 15 kilogramm felettit is. A verseny 94 órán át tart, a legkisebb mérhető hal pedig 8 kilogramm, innentől kezdődnek a mérések. Már van olyan csapat, ahol az öt legnagyobb hal össztömege meghaladja a 70 kilogrammot
– fogalmazott a szervező, majd elkísért minket a srácokhoz, akiknek ma reggel egy hatalmas példányt sikerült partra „húzniuk”. Miközben a srácokhoz átsétáltunk, Veress István kiemelte, úgy gondolja, hogy Debrecennek szüksége van hasonló versenyekre, és igenis, a Látóképi-tározónál ennek a horgászversenynek van létjogosultsága.
Bojlis verseny a Látóképi-tározónFotók: Katona Ákos
Hatalmas tőpontyot sikerült fogniuk
Darmó Ákos és Lőrincz Ákos Sajószentpéterről érkeztek a versenyre, mindketten imádnak horgászni, többször is pecáztak már együtt, de nem gondolták, hogy a bojlis versenyen kifognak egy közel 20 kilogrammos pontyot.
Gyerekkori cimborák vagyunk, én kisgyerekkorom óta horgászom, barátom pedig pár éve kezdte. Megtetszett neki a behúzós horgászat, ezért úgy döntöttünk, kipróbáljuk magunkat itt, a Látóképen
– fogalmazott Lőrincz Ákos, aki barátjával, szintén Ákossal összegezte, hogyan sikerült kifogniuk a pontosan: 19, 24 kilogramm súlyú pontyot.
„Kiabált” a kapásjelző
Őszintén szólva olyan kapás volt, hogy azt hittük, egy kisebb hal akar minket magához csalogatni. Amikor egyet sípolt a kapásjelző, akkor még nagyban a bundás kenyérnek a hozzávalóit sorakoztattuk fel egymás mellett. Felvertük a tojást, elővettük a kenyeret, majd jött a második jelzés, akkor már éreztük, indulnunk kell. Szépen húzott a gyönyörű ponty, de sikerült győzedelmeskednünk
– fogalmazott Darmó Ákos. Elmondta, a bundás kenyér elmaradt, de nem is nagyon érdekelte őket, hiszen a közel 20 kilós hal mindenért kárpótolta őket.
Tóth Márton és Golovics Zsolt Bács-Kiskun vármegyéből érkeztek a versenyre, mindketten régóta horgásznak, és végigmentek már az alap dolgokon, de a behúzós bojlis horgászat a szívügyük. A találkozón eddig az ő fogásuk a 2. legnagyobb, ami valamennyivel 17 kiló feletti.
Balogh Robinnak éppen kapása volt, amikor velünk beszélgetett, azt megtudtuk tőle, Hajdúsámsonból jár át a Látóképre horgászni, és szereti minden pillanatát.
Számomra ez már nem csak egy hobbi, sokkal több. A legnagyobb fogásom eddig egy kereken 20 kilós ponty volt, amit itt fogtam
– fűzte hozzá. Majd csónakba pattan és elindult a fogáshoz, ami nem volt egy óriási példány, néhány kilós ponty, de azért mindannyian örültünk az új riportalanynak. Az eredményhirdetés szerda délben lesz, amiről beszámolunk portálunkon.
Ajánljuk még:
Újra kinyit a bezárt debreceni étterem! Ez nagyot fog szólni, készítsd az étvágyad!
Debrecenben csapott le egy veszélyes kétéves, csúnyán elbánt az édesanyjával