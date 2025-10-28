Bundás kenyérből 20 kilós ponty? Ez bizony a séfeken is kifogna! De a Látóképen megtörtént!

Még javában zajlik a Látóképi bojlis verseny, ami október 25-én, szombaton indult, és egészen 29-éig, szerdáig tart. A népszerű horgászversenynek a Látóképi-tározó ad otthont, és mivel az utóbbi idők legnagyobb behúzós bojlis versenye, ezért a Haon stábja kedden délelőtt kilátogatott a helyszínre. A megmérettetésen 14 csapat vesz részt, az ország több helyéről érkeztek csapatok: Budapestről, Miskolcról és Kecskemétről is.

A bojlis horgászverseny gyönyörű helyszínen, a Látóképi-tározónál zajlott

Forrás: Katona Ákos

Horgászverseny a Látóképi-tározónál

Nem sűrűn járunk horgászversenyekre, szóval mondhatni kissé idegen terepre tévedtünk, azonban Veress István, a RED Carp Team Sporthorgász Egyesület elnöke, a Látóképi bojlis verseny szervezője utunk során segítségünkre volt.

Miközben a versenyzőkhöz haladtunk, az autóból kitekintve gyönyörködtünk a tájban, a sárguló, már-már vörös falevelekben, a ragyogó napsütésben és persze a fodrozódó vízben. Amikor kiszálltunk az autóból, akkor már összébb húztuk a kabátunkat, mert hiába mutatott a hőmérő 14 fokot, az erős szél győzött, legalábbis a hőérzetünket tekintve. A csapatok egymás „mellett” sorakoztak, persze volt távolság közöttük, hiszen egy-egy nagyobb hal, ha a horogra akad, akkor mindenkinek kell „harcterület”.

Érkezésünkkor a legtöbben még a reggelijük után voltak (vagy még azon se voltak túl), a szél csapkodta a sátrakat miközben a versenyzők megosztották egymással, milyen halakat fogtak az elmúlt napokban.

Behúzós bojlis verseny

Veress István megosztotta velünk, már három éve nem volt behúzós verseny, ezért hihetetlen öröm számára, hogy most október végén sikerült összehozniuk a találkozót.

Az elmúlt napok nem igazán olyan eredményeket hoztak, amiket vártunk, de azért szép számmal fogtak a srácok 10 kiló feletti pontyokat, illetve három 15 kilogramm felettit is. A verseny 94 órán át tart, a legkisebb mérhető hal pedig 8 kilogramm, innentől kezdődnek a mérések. Már van olyan csapat, ahol az öt legnagyobb hal össztömege meghaladja a 70 kilogrammot

– fogalmazott a szervező, majd elkísért minket a srácokhoz, akiknek ma reggel egy hatalmas példányt sikerült partra „húzniuk”. Miközben a srácokhoz átsétáltunk, Veress István kiemelte, úgy gondolja, hogy Debrecennek szüksége van hasonló versenyekre, és igenis, a Látóképi-tározónál ennek a horgászversenynek van létjogosultsága.