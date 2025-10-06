október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy küzdelem

14 perce

Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról

Címkék#horgászat#horgász#süllő#Keleti-főcsatorna

Egy Keleti-főcsatornán horgászó férfi élete egyik legnagyobb élményét élte át, amikor egy 20 perces küzdelem végén nem egy harcsa bukkant fel a víz mélyéről.

Haon.hu

Egy különleges fogásról számolt be a Pecaverzum: a Keleti-főcsatorna pródi szakaszán egy horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből – nem kis küzdelem árán. Mint írják, szeptember 28-án dél körül Nagy Norbert duplafarkú twisterrel próbált szerencsét, amikor egy hatalmas kapást érzett. Először azt hitte, leakadt a csali, majd mikor a zsinór megmozdult, már tudta, hogy valami komolyabb akadt horogra. 

A horgász, Nagy Norbert egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből
A horgász, Nagy Norbert egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből
Forrás: Pecaverzum

A horgász azt hitte harcsát fogott

Azt hittem, harcsát fogtam, mert gyönyörűen húzott, egyenletesen ment, és nem tudtam erőltetni”

– idézte fel a horgász a Pecaverzumnak.

A 0,10-es fonott zsinórral, 2500-as orsóval és könnyű bottal folytatott fárasztás húsz percig tartott, mire végül sikerült megszákolnia a hatalmas tüskéshátút. A süllő hossza 87 centiméter volt, tömegét a horgász körülbelül nyolc kilóra becsülte.

Nagy Norbert gyorsan lefotózta a kapitális példányt, majd – ahogy egy igazi sporthorgászhoz illik – visszaengedte természetes közegébe.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu