Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról
Egy Keleti-főcsatornán horgászó férfi élete egyik legnagyobb élményét élte át, amikor egy 20 perces küzdelem végén nem egy harcsa bukkant fel a víz mélyéről.
Egy különleges fogásról számolt be a Pecaverzum: a Keleti-főcsatorna pródi szakaszán egy horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből – nem kis küzdelem árán. Mint írják, szeptember 28-án dél körül Nagy Norbert duplafarkú twisterrel próbált szerencsét, amikor egy hatalmas kapást érzett. Először azt hitte, leakadt a csali, majd mikor a zsinór megmozdult, már tudta, hogy valami komolyabb akadt horogra.
A horgász azt hitte harcsát fogott
Azt hittem, harcsát fogtam, mert gyönyörűen húzott, egyenletesen ment, és nem tudtam erőltetni”
– idézte fel a horgász a Pecaverzumnak.
A 0,10-es fonott zsinórral, 2500-as orsóval és könnyű bottal folytatott fárasztás húsz percig tartott, mire végül sikerült megszákolnia a hatalmas tüskéshátút. A süllő hossza 87 centiméter volt, tömegét a horgász körülbelül nyolc kilóra becsülte.
Nagy Norbert gyorsan lefotózta a kapitális példányt, majd – ahogy egy igazi sporthorgászhoz illik – visszaengedte természetes közegébe.
