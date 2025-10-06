Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról

Egy különleges fogásról számolt be a Pecaverzum: a Keleti-főcsatorna pródi szakaszán egy horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből – nem kis küzdelem árán. Mint írják, szeptember 28-án dél körül Nagy Norbert duplafarkú twisterrel próbált szerencsét, amikor egy hatalmas kapást érzett. Először azt hitte, leakadt a csali, majd mikor a zsinór megmozdult, már tudta, hogy valami komolyabb akadt horogra.

A horgász, Nagy Norbert egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből

Forrás: Pecaverzum

A horgász azt hitte harcsát fogott

Azt hittem, harcsát fogtam, mert gyönyörűen húzott, egyenletesen ment, és nem tudtam erőltetni”

– idézte fel a horgász a Pecaverzumnak.

A 0,10-es fonott zsinórral, 2500-as orsóval és könnyű bottal folytatott fárasztás húsz percig tartott, mire végül sikerült megszákolnia a hatalmas tüskéshátút. A süllő hossza 87 centiméter volt, tömegét a horgász körülbelül nyolc kilóra becsülte.

Nagy Norbert gyorsan lefotózta a kapitális példányt, majd – ahogy egy igazi sporthorgászhoz illik – visszaengedte természetes közegébe.

