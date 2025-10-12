Rendhagyó, ingyenes programot szerveznek a hajdú-bihari városban

Hat településen hét porta és közel húsz kistermelő összefogásával szervezi meg a NAK Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága október 19-én vasárnap a Helyi Kincsek Napját a Derecskei járásban – számolt be róla a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága. Mint írják, ezen a napon a termelők 10.00-17.00 óra között előzetes bejelentkezés nélkül bárkit beengednek portájukra, ráadásul ingyenesen. A látogatók betekinthetnek az adott gazdaság mindennapi munkájába, élelmiszerkészítési folyamataiba, és az agráriumhoz kötődő élményprogramokon, gasztronómiai eseményeken vehetnek részt.

A Helyi Kincsek Napja számos élményt és programot kínál a Derecskei járásban

Forrás: Nemzeti Agrárkamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

A Szőke Rét Vendégháznál tanyasi élmények, a Gyugos Sajtmanufaktúrában sajtkészítés és kóstoló, a Sárosi Méhészetben pedig viaszgyertya készítés és őszi mézes finomságok várják a látogatókat. A Kemence Zug friss kemencés kenyérrel, pogácsával fogadja az érkezőket. A Magdaléna Udvarházban gyógynövényes sütemények és kézműves programok, a Barna Pálinkafőzdében párlatkészítési bemutató, míg az Ádám-Corn műhelyben ropogós Q-ky Elefánt és kukisnack-kóstoló teszi teljessé a napot.

Nyitott porták várják az érdeklődőket a Helyi Kincsek Napja alkalmából

A porták egymástól mindössze 10–20 percnyi autóútra helyezkednek el, így ezen a napon akár az összes helyszín bejárható. Sőt, külön díjazzák azokat, akik a legtöbb helyszínre ellátogatnak. A nyitott portákon további termelők is árusítani fognak, így az élményprogramok mellett akár mint egy piacon, megtölthetik kosarukat a vendégek finom, házi élelmiszerrel. A program küldetése a szemléletformálás, a fogyasztók figyelmének az egészséges, fenntartható élelmiszerelőállítás és a helyi termékek felé irányítása. A szervezők távlati célkitűzése, hogy ha e kísérleti program során bebizonyosodik az igény, akkor a helyi turisztikai attrakciók között később elérhető legyen vármegyénkben az agroturizmus kínálata is. Az élményporták hálózata, az agroturisztikai fejlesztések a kisgazdaságok megerősödésének új eleme lehet a térségben.

Számos program várja az érdeklődőket

A szervezők nyereményjátékkal és rengeteg önfeledt pillanatot és élményt kínáló programmal készülnek. „Szeretnénk, ha ez a nap a vidéki élet értékeit, a közösségek erejét, a helyi termelők munkáját hozná közelebb az érdeklődőknek” – mondja Kissné Gyarmati Ágnes, a NAK Hajdú-Bihar vármegyei Igazgatóság igazgatója, a rendezvény főszervezője.