3 órája

17 éves debreceni fiatal nyerte a több mint 100 éves hegedűt!

Címkék#debrecen#hegedű#liszt ferenc kamarazenekar

A Liszt Ferenc kamarazenekar hirdetett pályázatot. A hegedűt 1908-ban készítették.

Haon.hu

A Liszt Ferenc kamarazenekar pályázatot hirdetett fiatal tehetségeknek „Legyen Tiéd a hegedűnk” címmel. A 16 és 24 év közötti jelentkezők egy különleges lehetőségért versenyezhettek: egy nagylelkű, névtelenséget kérő mecénás által felajánlott, 1908-ban készült Spiegel-hegedű két évre szóló használatáért. A nyertes Rácz Attila, 17 éves debreceni hegedűművész-növendék lett, aki a következő két évben dolgozhat ezen a kivételes hangszeren - közölte portálunkkal a fiú édesanyja.

17 éves debreceni fiatal nyerte a Spigel János-hegedűt
Forrás: HAON/Olvasói fotó

A beérkezett pályázatok után meghallgatások következtek, majd szakmai zsűri döntött arról, ki kapja a mesterhangszert. A hegedű ünnepélyes átadása a Zeneakadémián, A zene világnapján volt, ahol Várdai István csellóművész, a zenekar művészeti vezetője adta át Attilának a hangszert.

Attila már egészen kiskorában is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Sok rangos verseny első helyezettje volt. Hegedűsné Hernádi Éva majd Ifj. Barra Ákos növendékeként tanul a rendkívüli tehetséggel megáldott fiú

– büszkélkedett az édesanya. 

