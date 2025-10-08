17 éves debreceni fiatal nyerte a több mint 100 éves hegedűt!

A Liszt Ferenc kamarazenekar pályázatot hirdetett fiatal tehetségeknek „Legyen Tiéd a hegedűnk” címmel. A 16 és 24 év közötti jelentkezők egy különleges lehetőségért versenyezhettek: egy nagylelkű, névtelenséget kérő mecénás által felajánlott, 1908-ban készült Spiegel-hegedű két évre szóló használatáért. A nyertes Rácz Attila, 17 éves debreceni hegedűművész-növendék lett, aki a következő két évben dolgozhat ezen a kivételes hangszeren - közölte portálunkkal a fiú édesanyja.

17 éves debreceni fiatal nyerte a Spigel János-hegedűt

A beérkezett pályázatok után meghallgatások következtek, majd szakmai zsűri döntött arról, ki kapja a mesterhangszert. A hegedű ünnepélyes átadása a Zeneakadémián, A zene világnapján volt, ahol Várdai István csellóművész, a zenekar művészeti vezetője adta át Attilának a hangszert.

Attila már egészen kiskorában is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Sok rangos verseny első helyezettje volt. Hegedűsné Hernádi Éva majd Ifj. Barra Ákos növendékeként tanul a rendkívüli tehetséggel megáldott fiú

– büszkélkedett az édesanya.

