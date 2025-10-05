október 5., vasárnap

Hatalmas halfogás Látóképen!

Címkék#hal#horgászat#Látóképi-tározó

Haon.hu
Hatalmas halfogás Látóképen!

Hatalmas élmények a gát mellett! Ismételten szép fogás a Látóképen

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

Megkésve kicsit, de a közelmúltban a 3. állás is szép halakkal jelentkezett – írta közösségi oldalán a Látóképi-tározó. Mint írják, Balogh Robin horgásztársuk eredményes két napot töltött el ott, melyet velük is megosztott: egy 48 órás horgászat során 3 darab 15 kilogramm feletti tövest sikerült szákba terelnie.

