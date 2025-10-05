Helyi életstílus
3 órája
Hatalmas halfogás Látóképen!
Hatalmas élmények a gát mellett! Ismételten szép fogás a Látóképen
Forrás: Látóképi-tározó/Facebook
Megkésve kicsit, de a közelmúltban a 3. állás is szép halakkal jelentkezett – írta közösségi oldalán a Látóképi-tározó. Mint írják, Balogh Robin horgásztársuk eredményes két napot töltött el ott, melyet velük is megosztott: egy 48 órás horgászat során 3 darab 15 kilogramm feletti tövest sikerült szákba terelnie.
