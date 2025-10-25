Rémesen jó volt az este Debrecenben – fotókkal, videóval

A nagy sikerre való tekintettel, idén újra Halloween utcafesztivált rendezett a Batthyány utcán péntek délután a Debreceni Kreatív Közösség. A felhívás pedig rengeteg emberhez eljutott, ugyanis sok jelmezbe öltözött gyerek és felnőtt lepte el a várost.

Halloween közeledtével Debrecent is ellepték a jelmezbe öltözött emberek

Forrás: Vida Márton Péter

Az eseményre a vendéglátóhelyek is külön tematikus kínálattal készültek, az üzletek pedig halloweeni hangulatba öltöztek, az intézetek édességgyűjtéssel és játékokkal várták a jelmezbe öltözött gyerekeket és fiatalokat.