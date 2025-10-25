1 órája
Rémesen jó volt az este Debrecenben – fotókkal, videóval
Jelmezes gyerekek és felnőttek lepték el a várost. Ismét Halloween utcafesztivált tartottak Debrecenben.
A nagy sikerre való tekintettel, idén újra Halloween utcafesztivált rendezett a Batthyány utcán péntek délután a Debreceni Kreatív Közösség. A felhívás pedig rengeteg emberhez eljutott, ugyanis sok jelmezbe öltözött gyerek és felnőtt lepte el a várost.
Az eseményre a vendéglátóhelyek is külön tematikus kínálattal készültek, az üzletek pedig halloweeni hangulatba öltöztek, az intézetek édességgyűjtéssel és játékokkal várták a jelmezbe öltözött gyerekeket és fiatalokat.
Halloween utcafesztivál DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Az eseményről készült videónkat itt tekintheti meg:
