Halloweeni utcafesztivál

1 órája

Rémesen jó volt az este Debrecenben – fotókkal, videóval

Jelmezes gyerekek és felnőttek lepték el a várost. Ismét Halloween utcafesztivált tartottak Debrecenben.

Haon.hu

A nagy sikerre való tekintettel, idén újra Halloween utcafesztivált rendezett a Batthyány utcán péntek délután a Debreceni Kreatív Közösség. A felhívás pedig rengeteg emberhez eljutott, ugyanis sok jelmezbe öltözött gyerek és felnőtt lepte el a várost. 

VMP20251024_halloween_utcafesztivál_HAON_004
Halloween közeledtével Debrecent is ellepték a jelmezbe öltözött emberek
Forrás: Vida Márton Péter

Az eseményre a vendéglátóhelyek is külön tematikus kínálattal készültek, az üzletek pedig halloweeni hangulatba öltöztek, az intézetek édességgyűjtéssel és játékokkal várták a jelmezbe öltözött gyerekeket és fiatalokat.

Halloween utcafesztivál Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Az eseményről készült videónkat itt tekintheti meg:

