58 perce
Mintha csillogó sziklát húztak volna ki a Tiszából Csegénél! Képen az óriáshal, amekkora nincs is!
A hatalmas hal látványa még a tapasztalt pecásokat is ámulatba ejtette.
Hihetetlen fogásról számolt be közösségi-oldalán a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége: Barati Béla Tiszacsege közelében egy 30,10 kilogrammos tőpontyot emelt ki a vízből – ezzel minden horgász álma vált valóra. A halóriás szinte csillogott a víz felszínén, amikor kifogták, mintha egy hatalmas szikladarab emelkedett volna ki a folyóból.
Az óriási hal egyben rekordfogás is
A szövetség közösségi oldalán közzétett bejegyzésben rekordfogásként említik a lenyűgöző példányt, és természetesen gratulálnak a horgásznak a bravúrhoz. A fotón jól látszik: ez a ponty nemcsak a Tisza, hanem talán az egész ország egyik legnagyobb hala lehetett.
