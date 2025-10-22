Mintha csillogó sziklát húztak volna ki a Tiszából Csegénél! Képen az óriáshal, amekkora nincs is!

Hihetetlen fogásról számolt be közösségi-oldalán a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége: Barati Béla Tiszacsege közelében egy 30,10 kilogrammos tőpontyot emelt ki a vízből – ezzel minden horgász álma vált valóra. A halóriás szinte csillogott a víz felszínén, amikor kifogták, mintha egy hatalmas szikladarab emelkedett volna ki a folyóból.

Óriási, több mint 30 kilogrammos halat fogtak Tiszacsege közelében

Forrás: HEBOSZ

Az óriási hal egyben rekordfogás is

A szövetség közösségi oldalán közzétett bejegyzésben rekordfogásként említik a lenyűgöző példányt, és természetesen gratulálnak a horgásznak a bravúrhoz. A fotón jól látszik: ez a ponty nemcsak a Tisza, hanem talán az egész ország egyik legnagyobb hala lehetett.

