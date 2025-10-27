Az igen! Már tengeri csoda-hajóútra is mehetünk Hajdú-Biharból!

Hajóút több hajdú-bihari városból? A válasz az, hogy igen: a tengerjáró hajós utazások sokak bakancslistáján szerepelnek, ám a legtöbbször már az indulás is komoly szervezést igényel – hiszen eddig általában Budapestre kellett felutazni, hogy elérjük a csoportos repülős csomagokat. Most azonban jó hír érkezett: Hajdú-Biharban élők számára 2026-tól jóval egyszerűbb lehet belevágni a nagy kalandba – derült ki a HJTD Facebook-bejegyzéséből.

Forrás: Facebook / HJTD

Hajóút nem egy, hanem egyből 3 hajdú-bihari várósból

Debrecenből, Hajdúszoboszlóról és Püspökladányból is biztosítanak majd saját felszállási lehetőséget olyan tengerjáró csomagokhoz, amelyek magyar idegenvezetővel és felár nélkül kínálnak csoportos hajóutakat a Földközi-tenger legnépszerűbb útvonalain.

Ez azt jelenti, hogy a mediterrán körutazás már az otthonunkhoz közelebb kezdődhet – többórás hazai utazás nélkül. A szervezők szerint ez különösen azoknak jelent nagy könnyebbséget, akik idősebb hozzátartozóval vagy gyerekekkel kelnének útra.

2026-ban két útvonal is elérhető lesz a térség utazóinak:

májusban Isztambul, Athén, Korfu és más legendás városok,

Isztambul, Athén, Korfu és más legendás városok, szeptemberben Tunézia, Barcelona, Nápoly és Provence látványosságai várnak.

A hajóutak iránt jellemzően gyorsan elfogynak a helyek, így az érdeklődőknek érdemes időben tájékozódni és foglalni, ha nem szeretnének lemaradni. Részletek elérhetőek a Hajóutad hivatalos oldalán.

