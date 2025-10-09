Ezt ne üsd be a GPS-be! Nem létező településre vinne ez a tábla Hajdú-Biharban - fotóval!

Te emlékszel még Hadháztéglásra? A 80-as évek közepén vonták össze a két települést, és először ezen a néven hívták, majd 1986-től lett Hajdúhadháztéglás. A két település egyesítését követően, 1989-ben kapott városi rangot. Nem volt azonban hosszú életű az összevonás, 1991-ben ismét szétvált Hajdúhadház és Téglás, de megőrizték a függetlenségüket. Az 1990-es adatok szerint közel 20 ezren éltek a városban. Szerdán Csáfordi Dénes, Hajdúhadház jelenlegi polgármestere posztolt Facebook-oldalára. A kép szerint Hajdúböszörményben még mindig így mutatják, merre kell menni a városokba.

40 éves titkot őriz az alábbi tábla Hadháztéglás mára már elfeledett múltjából

Forrás: Facebook/Csáfordi Dénes

A bejegyzés alatt a kommentekben többen is visszaemlékeztek arra az időszakra:

Hajdúhadháztéglásbocskaikert, egyszer ez volt beírva egy kemény fedeles (régi címeres) személyi igazolványba, egy idős bácsi lakcímének. Párszor nekifutottam, mire felfogtam, mi is van odaírva. A bejegyzés maga volt a településtörténelem

- írta egy férfi. Szabó Csaba, Téglás polgármestere pedig azt írta, néhány éve már kérte a tábla cseréjét, de ezidáig nem történt az meg.

