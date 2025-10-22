Felhős nap után derült este: éjszakai csoda a Hortobágyon

Október 18-án, az „Üstökös-parádé a Hortobágyon” nevű program során a napközben borongós idő után végül derült, csillagfényes este köszöntött Hortobágyra – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán. Mint írják, a Terminus Ismeretterjesztő Egyesület csillagászai több távcsövet is felállítottak, amelyeken keresztül a látogatók megfigyelhették a C/2025 A6 (Lemmon) és a C/2025 R2 (SWAN) üstökösöket, valamint számos mélyég-objektumot – köztük halmazokat és távoli galaxisokat is. „A derült égbolt és a hortobágyi táj különleges hangulata ismét emlékezetes estét varázsolt mindannyiunknak. Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott” – olvasható.