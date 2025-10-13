Erre sokan rácsodálkozhatnak: szokatlan dolog tűnt fel a hajdú-bihari településen, könnyen látványosság lehet belőle – fotóval

Sokan felkaphatták hétfő délután a fejüket Derecske utcáin járva. Már megszokott volt, hogy van egy tábla a település nevével a központban, a 47-es főút és a Dózsa György utca találkozásánál lévő körforgalomnál, most azonban valami teljesen új vette át a helyét.

Derecske egyik utcáján korábban már volt felirat a település nevével

Forrás: Magyar Nemzet

A hét első napján azonban a megszokott felirat helyett már egy teljesen más installáció várta az arra járókat egy, a Berettyóújfaluban Hallottam Facebook-csoportba feltöltött kép tanúsága szerint.

Új installáció várja az arra járókat

Forrás: Facebook / Berettyóújfaluban Hallottam

A dobozbetűk a régi tábla helyére kerültek, és láthatóan a környezetük is átalakításon esett át, így már semmi nem zavar be akkor, ha valaki fotót szeretne készíteni a felirat előtt.

