1 órája
Erre sokan rácsodálkozhatnak: szokatlan dolog tűnt fel a hajdú-bihari településen, könnyen látványosság lehet belőle – fotóval
Az már biztos, hogy többen is a csodájára járnak majd, sőt rengeteg kép is születhet a helyszínen. Derecske újabb látványossággal gazdagodott.
Sokan felkaphatták hétfő délután a fejüket Derecske utcáin járva. Már megszokott volt, hogy van egy tábla a település nevével a központban, a 47-es főút és a Dózsa György utca találkozásánál lévő körforgalomnál, most azonban valami teljesen új vette át a helyét.
A hét első napján azonban a megszokott felirat helyett már egy teljesen más installáció várta az arra járókat egy, a Berettyóújfaluban Hallottam Facebook-csoportba feltöltött kép tanúsága szerint.
A dobozbetűk a régi tábla helyére kerültek, és láthatóan a környezetük is átalakításon esett át, így már semmi nem zavar be akkor, ha valaki fotót szeretne készíteni a felirat előtt.
