Mozgalmas hétvégén van túl a derecskei sportcsarnok

A néptánc hagyományait megörökítő, nagyon színvonalas műsorokat rengeteg érdeklődő tekintette meg. Ennek a rendezvénynek az előkészületei már hétfőn megkezdődtek. Vasárnap pedig a Revolution Dance csapata bonyolította le a már hagyományos Halloween kupáját. A közel 500 ember olyan minőségi produkciókat láthatott ami országos szinten is párját ritkítja! Mindkét rendezvény szervezőinek gratulálunk és elismerését fejezi ki cégünk! Munkatársainkra pedig rendkívül büszkék vagyunk, arra a megfeszített munkára amit a háttérben folytattak a rendezvények gördülékeny lebonyolítása érdekében