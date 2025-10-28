1 órája
Mozgalmas hétvégén van túl a derecskei sportcsarnok
Forrás: Derecske Városi Sportcsarnok/Facebook
Pénteken a XII. Derecskei Verbunktalálkozónak adott helyet a Derecske Városi Sportcsarnok – olvasható a sportcsarnok közösségi oldalán.
A néptánc hagyományait megörökítő, nagyon színvonalas műsorokat rengeteg érdeklődő tekintette meg. Ennek a rendezvénynek az előkészületei már hétfőn megkezdődtek. Vasárnap pedig a Revolution Dance csapata bonyolította le a már hagyományos Halloween kupáját. A közel 500 ember olyan minőségi produkciókat láthatott ami országos szinten is párját ritkítja! Mindkét rendezvény szervezőinek gratulálunk és elismerését fejezi ki cégünk! Munkatársainkra pedig rendkívül büszkék vagyunk, arra a megfeszített munkára amit a háttérben folytattak a rendezvények gördülékeny lebonyolítása érdekében
– olvasható.
