Íme, a „magyar Louvre”, amit tuti nem rabolnak ki! - fotóval!

Debrecenben, a Kossuth téren, a Nagytemplom mellett található a mára már ikonikusnak számító Üvegpiramis. Az épület még Kósa Lajos polgármesteri ideje alatt, 2010-ben épült állami, uniós, valamint önkormányzati forrásból. Az egyik népszerű nemzetközi Facebook-oldalon csütörtökön már a francia építészet remekművéhez, a párizsi Louvre-hoz is hasonlították.

A „magyar Louvre", a debreceni Üvegpiramis

Különleges építménye Debrecennek

Ahogy arról még 2023-ben beszámoltunk, a létesítmény az egykori Verestorony alapzatán helyezkedik el, a vakolatlan téglából készült építmény vöröses színéről kapta elnevezését.

Eredetileg a császári seregektől zsákmányolt ágyúkból öntött, ötven mázsás Rákóczi-harang számára épült, azonban az 1802-es tűzvészben az András-templommal együtt leégett.

A forró harang a lángoló tartógerendák között a földre hullott, az avatatlan kezek vízzel próbálták hűteni, emiatt megrepedt, és örökre elvesztette hangját. Egy darabja még ma is látható a piramis alatti emlékhelyen. A piramisban korabeli várostérképeket, metszetrajzokat bemutató történelmi várostörténeti kiállítás található.

Nemrég rablás történt a Louvre-ban

Október 19-én, múlt hét vasárnap számoltak be a hírről, miszerint rablás történt a párizsi Louvre-ban, közvetlenül a múzeum nyitása után. Rachida Dati francia kulturális miniszter közölte, hogy az incidens során senki sem sérült meg, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot. A múzeum ideiglenesen bezárt.

A rablók, miután betörték az ablakokat, kilenc darabot loptak el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

