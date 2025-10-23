október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

19°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha!

25 perce

Íme, a „magyar Louvre”, amit tuti nem rabolnak ki! - fotóval!

Címkék#debrecen#kossuth téri#Louvre

Egy népszerű Facebook-csoportban hasonlították össze a remekműveket. A párizsi épületre erősen hajazó piramis Debrecenben található.

Haon.hu

Debrecenben, a Kossuth téren, a Nagytemplom mellett található a mára már ikonikusnak számító Üvegpiramis. Az épület még Kósa Lajos polgármesteri ideje alatt, 2010-ben épült állami, uniós, valamint önkormányzati forrásból. Az egyik népszerű nemzetközi Facebook-oldalon csütörtökön már a francia építészet remekművéhez, a párizsi Louvre-hoz is hasonlították.

CM20230310_Debrecen_Piramis_Nagytemplom_HAON (10)
A „magyar Louvre”, a debreceni Üvegpiramis
Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Napló-archív

Különleges építménye Debrecennek

Ahogy arról még 2023-ben beszámoltunk, a létesítmény az egykori Verestorony alapzatán helyezkedik el, a vakolatlan téglából készült építmény vöröses színéről kapta elnevezését. 

Eredetileg a császári seregektől zsákmányolt ágyúkból öntött, ötven mázsás Rákóczi-harang számára épült, azonban az 1802-es tűzvészben az András-templommal együtt leégett.

A forró harang a lángoló tartógerendák között a földre hullott, az avatatlan kezek vízzel próbálták hűteni, emiatt megrepedt, és örökre elvesztette hangját. Egy darabja még ma is látható a piramis alatti emlékhelyen. A piramisban korabeli várostérképeket, metszetrajzokat bemutató történelmi várostörténeti kiállítás található.

Nézd meg a bejegyzést itt: 

Nemrég rablás történt a Louvre-ban

Október 19-én, múlt hét vasárnap számoltak be a hírről, miszerint rablás történt a párizsi Louvre-ban, közvetlenül a múzeum nyitása után. Rachida Dati francia kulturális miniszter közölte, hogy az incidens során senki sem sérült meg, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot. A múzeum ideiglenesen bezárt. 

A rablók, miután betörték az ablakokat, kilenc darabot loptak el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

Ez is érdekelhet:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu