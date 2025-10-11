október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

1 órája

„Szép vagy Alföld, legalább nekem szép” – káprázatos légi felvétel Hajdú-Biharról!

Címkék#debrecen#leszállás#repülőgép

Nézd meg te is! Így néz ki a magasból Debrecen és környéke.

Haon.hu

Különleges érzés, ha szülőfölded apró pontnak látod, a házat, ahol laksz, szinte meg se ismered, és a végtelennek tűnő rónaságok nem tűnnek nagyobbnak egy focipályánál. Egyik olvasónk most egy ilyen videót küldött portálunknak. Ahogy a videóhoz hozzáfűzte, kedden, a Londonból a Debreceni Repülőtérre érkező járaton utazott, amikor a landoláshoz készülve készítette a felvételeket.

Káprázatos légi felvételen Debrecen és környéke
Káprázatos légi felvételen Debrecen és környéke
Forrás: HAON/Olvasói fotó

A felvételen jól látszik Hajdúböszörmény, Józsa, teljes nagyságában a nemrég átadott BMW-gyár, valamint a cívisváros is minden szépségével.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nézd meg te is a káprázatos videót!

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu