„Szép vagy Alföld, legalább nekem szép” – káprázatos légi felvétel Hajdú-Biharról!
Nézd meg te is! Így néz ki a magasból Debrecen és környéke.
Különleges érzés, ha szülőfölded apró pontnak látod, a házat, ahol laksz, szinte meg se ismered, és a végtelennek tűnő rónaságok nem tűnnek nagyobbnak egy focipályánál. Egyik olvasónk most egy ilyen videót küldött portálunknak. Ahogy a videóhoz hozzáfűzte, kedden, a Londonból a Debreceni Repülőtérre érkező járaton utazott, amikor a landoláshoz készülve készítette a felvételeket.
A felvételen jól látszik Hajdúböszörmény, Józsa, teljes nagyságában a nemrég átadott BMW-gyár, valamint a cívisváros is minden szépségével.
Nézd meg te is a káprázatos videót!
