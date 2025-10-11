„Szép vagy Alföld, legalább nekem szép” – káprázatos légi felvétel Hajdú-Biharról!

Különleges érzés, ha szülőfölded apró pontnak látod, a házat, ahol laksz, szinte meg se ismered, és a végtelennek tűnő rónaságok nem tűnnek nagyobbnak egy focipályánál. Egyik olvasónk most egy ilyen videót küldött portálunknak. Ahogy a videóhoz hozzáfűzte, kedden, a Londonból a Debreceni Repülőtérre érkező járaton utazott, amikor a landoláshoz készülve készítette a felvételeket.

Káprázatos légi felvételen Debrecen és környéke

Forrás: HAON/Olvasói fotó

A felvételen jól látszik Hajdúböszörmény, Józsa, teljes nagyságában a nemrég átadott BMW-gyár, valamint a cívisváros is minden szépségével.

Nézd meg te is a káprázatos videót!

