Különleges szállítmány érkezett Debrecenbe, az egész város megcsodálta - fotóval!

Egy igazi mintaapát fotóztak Debrecenben csütörtökön. Az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban futótűzként terjedt a kép, amelyen egy utánfutóval közlekedő kamion hátulján egy különleges járművet szállítottak. Nem tudjuk, pontosan kihez érkezik a felbecsülhetetlen értékű háromkerekű, de az biztos, hogy nagyon fognak örülni neki. Mutatjuk a képet!

Kismotor a nagy platón: különleges szállítmány Debrecenben

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

A bejegyzéshez csak ennyit fűztek hozzá:

A lányodért mindent, mindenkor

