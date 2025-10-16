október 16., csütörtök

Gál névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
<3

1 órája

Különleges szállítmány érkezett Debrecenbe, az egész város megcsodálta - fotóval!

Címkék#debrecen#debrecenben hallottam#játék#utánfutó#motor

Mutatjuk a fotót! Egy debreceni kislány napját aranyozzák be az alábbi ajándékkal.

Haon.hu

Egy igazi mintaapát fotóztak Debrecenben csütörtökön. Az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban futótűzként terjedt a kép, amelyen egy utánfutóval közlekedő kamion hátulján egy különleges járművet szállítottak. Nem tudjuk, pontosan kihez érkezik a felbecsülhetetlen értékű háromkerekű, de az biztos, hogy nagyon fognak örülni neki. Mutatjuk a képet! 

Kismotor a nagy platón: különleges szállítmány Debrecenben
Kismotor a nagy platón: különleges szállítmány Debrecenben
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

A bejegyzéshez csak ennyit fűztek hozzá:

A lányodért mindent, mindenkor

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu