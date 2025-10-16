<3
1 órája
Különleges szállítmány érkezett Debrecenbe, az egész város megcsodálta - fotóval!
Mutatjuk a fotót! Egy debreceni kislány napját aranyozzák be az alábbi ajándékkal.
Egy igazi mintaapát fotóztak Debrecenben csütörtökön. Az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban futótűzként terjedt a kép, amelyen egy utánfutóval közlekedő kamion hátulján egy különleges járművet szállítottak. Nem tudjuk, pontosan kihez érkezik a felbecsülhetetlen értékű háromkerekű, de az biztos, hogy nagyon fognak örülni neki. Mutatjuk a képet!
A bejegyzéshez csak ennyit fűztek hozzá:
A lányodért mindent, mindenkor
