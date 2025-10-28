október 28., kedd

Kihirdették a Darukonyha Receptverseny eredményeit

Haon.hu
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook

2025-ben már 11. alkalommal hirdették meg a Darukonyha Receptversenyt, melynek ünnepélyes díjátadó eredményhirdetését a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep, Kézműves Vásár és Darufeszitválon tartották – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. 

Mint írják, a beérkezett recepteket szakmai zsűri bírálta: Szabó Gábor, Beregszászi Étterem & Rendezvényház vezetője, Rácz Lajos, az MTVA M5 csatorna Erdei utakon Reviczky Gáborral című műsor társműsorvezetője, executive séfje, Márkus István, Hortobágyi Csárda, csárdavezető. Az eredményeket a honlapon tekinthetik meg.

