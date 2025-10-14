Olyan narancs-ezüst őslényt fogtak a Debrecen melletti tóból, hogy könyörögne érte a Jurassic Park – fotó

Múlt hét hétfőn ismét lehetőségük volt a csónakból horgászni a Látóképi-tározó horgászainak. Tamás Róbert is ezt a napot választotta ki egy jó kis horgászásra. A hortobágyi ágban várta a halakat. Ritka fogást tudhat magának a fiatal ember, hiszen horogára akadt egy termetes csuka, melynek hossza meghaladta az egy métert.

Több mint egy méter hosszú volt a csuka

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

A csuka igazán ritka fogás

A pontos hossza 103 cm volt a halnak,aki fotózás után távozott is. Látóképen hatalmas csukák élnek ,de ritkán kerülnek horogra.

– olvasható a bejegyzésben.

Hétfőn számoltunk be róla, hogy országos hírnévre tett szert az elmúlt években Látókép egyik lakója, akit ismét kifogtak: