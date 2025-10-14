19 perce
Olyan narancs-ezüst őslényt fogtak a Debrecen melletti tóból, hogy könyörögne érte a Jurassic Park – fotó
Ritkán kerülnek horogra ezek a hajdú-bihari halak. Több mint egy méter hosszú volt a csuka.
Múlt hét hétfőn ismét lehetőségük volt a csónakból horgászni a Látóképi-tározó horgászainak. Tamás Róbert is ezt a napot választotta ki egy jó kis horgászásra. A hortobágyi ágban várta a halakat. Ritka fogást tudhat magának a fiatal ember, hiszen horogára akadt egy termetes csuka, melynek hossza meghaladta az egy métert.
A csuka igazán ritka fogás
A pontos hossza 103 cm volt a halnak,aki fotózás után távozott is. Látóképen hatalmas csukák élnek ,de ritkán kerülnek horogra.
– olvasható a bejegyzésben.
Hétfőn számoltunk be róla, hogy országos hírnévre tett szert az elmúlt években Látókép egyik lakója, akit ismét kifogtak:
Kifogták Debrecennél a genetikai csodát! Fotókon a hal, ami már most országos legenda
Egy különleges fogásról, amit Keleti-főcsatorna pródi szakaszán fogtak ki. Húsz perces küzdelem után a horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből:
Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról
Ajánljuk még:
Rendőrgyilkosság történt Hajdúhadházon, halántékon szúrták az alhadnagyot
Több hajdú-bihari autót is kivontak a forgalomból! Mutatjuk, milyen járművek kerültek célkeresztbe