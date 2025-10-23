Helyi életstílus
19 perce
Nagy bejelentést tett a debreceni zenekar! Mi lesz az énekesükkel?
A Bordó Sárkány nagy bejelentést tett közösségi oldalán. – Nagy örömmel és büszkeséggel osztjuk meg veletek a hírt, hogy énekesünk és kobzosunk, Szlama Laci a hétvégén doktorrá avattatott.
Laci a kezdetek óta meghatározó tagja a csapatunknak – zenéjével, tudásával és emberi jelenlétével rengeteget ad mindannyiunknak, és most újabb mérföldkőhöz érkezett. Nemcsak kiváló zenész, hanem igazi példakép is: elhivatottsága, kitartása és szeretete a zene iránt inspiráló mindannyiunk számára
– osztotta meg a debreceni székhelyű zenekar.
Ezt ne hagyja ki!Őszi kirándulás
49 perce
TOP 5 kirándulóhely Debrecenben, amely ősszel is csábító – fotókkal
Ezt ne hagyja ki!Lövés
6 órája
Fegyvertelen volt a Sámsoni úti laktanya kapuügyeletese, mégis agyonlőtték
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre