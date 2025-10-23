október 23., csütörtök

Nagy bejelentést tett a debreceni zenekar! Mi lesz az énekesükkel?

A Bordó Sárkány nagy bejelentést tett közösségi oldalán. – Nagy örömmel és büszkeséggel osztjuk meg veletek a hírt, hogy énekesünk és kobzosunk, Szlama Laci a hétvégén doktorrá avattatott. 

Laci a kezdetek óta meghatározó tagja a csapatunknak – zenéjével, tudásával és emberi jelenlétével rengeteget ad mindannyiunknak, és most újabb mérföldkőhöz érkezett. Nemcsak kiváló zenész, hanem igazi példakép is: elhivatottsága, kitartása és szeretete a zene iránt inspiráló mindannyiunk számára

– osztotta meg a debreceni székhelyű zenekar.

 

 

