Nemzeti Vágta

3 órája

Balmazújvárosi tehetségek is lóra pattannak a 18. Nemzeti Vágtán

Haon.hu
Forrás: Varga Marina / Facebook

Fiatal balmazújvárosi tehetségek is részt vesznek a 18. Nemzeti Vágtán – tudatja Varga Marina polgármester a közösségi oldalán

Hatalmas örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a 18. Nemzeti Vágtán szurkolhatok a mieinknek. Külön köszönöm Balla Imrének, a Balmazújvárosi Délibáb Hagyományőrző és Lovas Sport Egyesület elnökének a meghívást, megtiszteltetés, hogy személyesen osztozhatok ebben az élményben. Fantasztikus érzés látni, ahogy két tehetséges balmazújvárosi lány, Mihalkó Gerda és Tóth Vivien képviseli a városunkat ezen a rangos eseményen. Látni az elszántságukat és a lovak iránti szeretetüket igazán felemelő

 – olvasható. Kiemeli, büszke a lányokra és az egyesületben folyó fantasztikus munkára, amely élteti a hagyományokat és lehetőséget teremt a fiataloknak.

