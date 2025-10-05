3 órája
Balmazújvárosi tehetségek is lóra pattannak a 18. Nemzeti Vágtán
Forrás: Varga Marina / Facebook
Fiatal balmazújvárosi tehetségek is részt vesznek a 18. Nemzeti Vágtán – tudatja Varga Marina polgármester a közösségi oldalán.
Hatalmas örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a 18. Nemzeti Vágtán szurkolhatok a mieinknek. Külön köszönöm Balla Imrének, a Balmazújvárosi Délibáb Hagyományőrző és Lovas Sport Egyesület elnökének a meghívást, megtiszteltetés, hogy személyesen osztozhatok ebben az élményben. Fantasztikus érzés látni, ahogy két tehetséges balmazújvárosi lány, Mihalkó Gerda és Tóth Vivien képviseli a városunkat ezen a rangos eseményen. Látni az elszántságukat és a lovak iránti szeretetüket igazán felemelő
– olvasható. Kiemeli, büszke a lányokra és az egyesületben folyó fantasztikus munkára, amely élteti a hagyományokat és lehetőséget teremt a fiataloknak.
