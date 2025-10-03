október 3., péntek

Hűha!

1 órája

Te láttad már? Igazi ritkaság rója Debrecen utcáit - fotókkal

Címkék#autó#debrecen#Aston Martin

Nézd meg te is! Korábban már látták Debrecenben ezt az Aston Martint, most újra feltűnt.

Haon.hu

Egy gyönyörű Aston Martint spottolt egyik olvasónk péntek délelőtt Debrecenben, a Barna utcán. Mint kiderült, nem ez volt az első alkalom, amikor feltűnt a jármű a cívisvárosban, az Autogespot nevű oldalon 2024 márciusában is feltűnt ez az Aston Martin Vantage, amely a 2018-as modell. 

Egy Aston Martin Vantage parkolt Debrecenben
Egy Aston Martin Vantage parkolt Debrecenben
Forrás: HAON/Olvasói fotó

Angol oldalak szerint használtan egy ilyen modell nagyjából 67-70 ezer fontba, forintra átszámítva nagyjából 30 millióba kerül. A kétajtós autó négyliteres V8-as motorokkal van szerelve, amihez egy hatsebességes váltó is tartozik. 

Nézd meg te is közelebbről ezt a szürke autócsodát:

Aston Martin Vantage Debrecenben

Fotók: HAON

