Te láttad már? Igazi ritkaság rója Debrecen utcáit - fotókkal

Egy gyönyörű Aston Martint spottolt egyik olvasónk péntek délelőtt Debrecenben, a Barna utcán. Mint kiderült, nem ez volt az első alkalom, amikor feltűnt a jármű a cívisvárosban, az Autogespot nevű oldalon 2024 márciusában is feltűnt ez az Aston Martin Vantage, amely a 2018-as modell.

Egy Aston Martin Vantage parkolt Debrecenben

Forrás: HAON/Olvasói fotó

Angol oldalak szerint használtan egy ilyen modell nagyjából 67-70 ezer fontba, forintra átszámítva nagyjából 30 millióba kerül. A kétajtós autó négyliteres V8-as motorokkal van szerelve, amihez egy hatsebességes váltó is tartozik.

Nézd meg te is közelebbről ezt a szürke autócsodát: