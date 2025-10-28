október 28., kedd

Almafát ültettek a debreceni oktatók a BMW Group Gyár területén

Almafát ültettek a debreceni oktatók a BMW Group Gyár területén

Forrás: Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium/Facebook

A Beregszászi BMW Group Gyár Debrecen duális képzésében résztvevő diákok oktatói (34 fő) október 18-án és 20-án részt vettek a cég Cultural Experience programján, amely a vállalati és kulturális értékek megismerését célozta meg egy csapatépítő túrán – olvasható a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium Facebook-oldalán

Nagyon jó hangulatban teljesítették a kollégák a feladatokat Debrecen főterén. A túra végén Nagyné Oláh Katalin igazgató, Farkasné Kiss Krisztina, Várhidiné Bártfai Rita és Fedor László a duális osztályok osztályfőnökei elültették a BMW Cultural Experience program sikeres teljesítése által kiérdemelt almafát a BMW Group Gyár Debrecen képviselőivel közösen a gyár területén

– olvasható a posztban.

 

