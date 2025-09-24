szeptember 24., szerda

1 órája

Mustillat és őszi erdő: különleges szüreti élmény vár a Zsuzsi Vasúttal

Címkék#Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen#rendezvény#Debrecen#Zsuzsi Erdei Vasút#szüret

Frissen préselt must, kézműves falatok és egy hangulatos túra várja mindazokat, akik felszállnak a Zsuzsi Erdei Vasút szüreti járatára.

Haon.hu

A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút idén is megrendezi népszerű őszi programját, az Erdei szüretet, amelyre 2025. szeptember 28-án, vasárnap várják az érdeklődőket – olvasható a Zsuzsi Erdei Vasút Facebook-oldalán.

A Zsuzsi Erdei Vasút idén is megrendezi az Erdei szüretet
A Zsuzsi Erdei Vasút idén is megrendezi az Erdei szüretet
Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút / Facebook

Megannyi programmal vár a Zsuzsi Erdei Vasút

A résztvevőket frissen préselt must, kézműves csokoládék, különleges szőlő burger és az őszi erdő ízei csalogatják, emellett egy kellemes túrán is részt vehetnek Hármashegyalja környékén

A nosztalgikus hangulatú vonat 9:30-kor indul a Ruyter utcai állomásról, visszaindulás 12:30-kor lesz. A program normál díjszabással és túrajegy váltásával vehető igénybe, előzetes regisztráció ajánlott.

Regisztráció:

https://regisztracio.dkv.hu/zsuzsivasut

Részletek:

Erdei szüret a Zsuzsival

