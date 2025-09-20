2 órája
Egy napra visszautazhattunk az időben Tégláson
A hadi játékok, íjászat mellett átélhették a résztvevők a közös hadjárat érzését is. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Városok Viadala programot.
X. Városok Viadala Tégláson – számolt be a programról közösségi oldalán Tasó László. Mint írja, a Turáni Sólymok Hagyományőrzői és a város önkormányzata 36 csapat részvételével bonyolítja le a látványos kosztümös rendezvényt.
Színes programmal várja az érdeklődőket a Városok Viadala Tégláson
Szombaton a Pozsonyi csata elevenedik meg, pénteken a főpróbáján ott lehetett. Este egy szakrális vacsora kezdődött, köszöni a meghívást.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Szombati program
- 6.45 tábori ébresztő
- 7.00-7.45 reggeli a gombánál az épületben
- 8.00 Csatarendbe állás, eligazítás
- 8.20 Hadjárat kezdete
- 14.00-15.00 Ebéd
- 15.00 Ünnepi bevonulás, záróünnepség kezdete, ennek részeként egy utolsó nagy csata az ellenséggel, minden harcos részt vételével
- 16.00 Eredmények ismertetése
- 16.30 Hadjárat vége, sátorbontás.
Tovább információkat a programról az ijasz.net oldalon találhat.
Ajánljuk még:
Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!
Bejelentést tett a magyarországi bank: ha ilyen telefonod van, többé nem utalhatsz róla