Városok Viadala

2 órája

Egy napra visszautazhattunk az időben Tégláson

Címkék#hadjárat#Pozsonyi csata#íjászat#téglás#hagyományőrzés

A hadi játékok, íjászat mellett átélhették a résztvevők a közös hadjárat érzését is. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Városok Viadala programot.

Haon.hu

X. Városok Viadala Tégláson – számolt be a programról közösségi oldalán Tasó László. Mint írja, a Turáni Sólymok Hagyományőrzői és a város önkormányzata 36 csapat részvételével bonyolítja le a látványos kosztümös rendezvényt. 

Idén 10. alkalommal rendezték meg a Városok Viadala programot
Idén 10. alkalommal rendezték meg a Városok Viadala programot
Forrás: Facebook / Tasó László

Színes programmal várja az érdeklődőket a Városok Viadala Tégláson

Szombaton a Pozsonyi csata elevenedik meg, pénteken a főpróbáján ott lehetett. Este egy szakrális vacsora kezdődött, köszöni a meghívást.

Szombati program

  • 6.45 tábori ébresztő
  • 7.00-7.45 reggeli a gombánál az épületben
  • 8.00 Csatarendbe állás, eligazítás
  • 8.20 Hadjárat kezdete
  • 14.00-15.00 Ebéd
  • 15.00 Ünnepi bevonulás, záróünnepség kezdete, ennek részeként egy utolsó nagy csata az ellenséggel, minden harcos részt vételével
  • 16.00 Eredmények ismertetése
  • 16.30 Hadjárat vége, sátorbontás.

Tovább információkat a programról az ijasz.net oldalon találhat.

