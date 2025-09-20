Egy napra visszautazhattunk az időben Tégláson

X. Városok Viadala Tégláson – számolt be a programról közösségi oldalán Tasó László. Mint írja, a Turáni Sólymok Hagyományőrzői és a város önkormányzata 36 csapat részvételével bonyolítja le a látványos kosztümös rendezvényt.

Idén 10. alkalommal rendezték meg a Városok Viadala programot

Színes programmal várja az érdeklődőket a Városok Viadala Tégláson

Szombaton a Pozsonyi csata elevenedik meg, pénteken a főpróbáján ott lehetett. Este egy szakrális vacsora kezdődött, köszöni a meghívást.

Szombati program

6.45 tábori ébresztő

7.00-7.45 reggeli a gombánál az épületben

8.00 Csatarendbe állás, eligazítás

8.20 Hadjárat kezdete

14.00-15.00 Ebéd

15.00 Ünnepi bevonulás, záróünnepség kezdete, ennek részeként egy utolsó nagy csata az ellenséggel, minden harcos részt vételével

16.00 Eredmények ismertetése

16.30 Hadjárat vége, sátorbontás.

