Rejtélyek, időutazás és ízek kavalkádja: széles a hajdú-bihari programkínálat ezen a napon

Rejtélyekkel, időutazással és különleges élményekkel várják a látogatókat országszerte a Turizmus Világnapja alkalmából – olvasható a Visit Hungary közleményében. Szeptember 26–28. között Debrecen, Hajdúszoboszló és Hortobágy is változatos programokkal készül: vezetett séták, kulináris kóstolók és rendhagyó kulturális események várják az érdeklődőket Hajdú-Biharban.

Különleges élményekkel várják a látogatókat országszerte a Turizmus Világnapja alkalmából

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mióta van Turizmus Világnapja és mit tartalmaz?

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta szeptember 27-én ünneplik világszerte a turizmus napját. A Visit Hungary felhívására idén közel 90 eseményt szerveznek országszerte, amelyek célja, hogy a helyiek és az utazók egyaránt új nézőpontból ismerhessék meg Magyarország értékeit. Hajdú-Biharban is színes a kínálat: a kulturális felfedezéstől a szórakoztató családi programokon át egészen a gasztronómiai élményekig.

Debrecenben szeptember 27-én a Tourinform iroda szervezésében Rejtett kincsek vezetett sétán fedezhetik fel a város kevésbé ismert arcát az érdeklődők. A hétvége emellett további programokat is tartogat: pénteken kalandos toronytúra indul a Kistemplomban, délután és este pedig a Kutatók Éjszakája várja a látogatókat az Agórában és a Déri Múzeumban. Szeptember 27-én, szombaton az Aquaticum Spa ad otthont a „Termál és Sör” programnak, az Agóra pedig egész hétvégén őszindító eseményekkel készül.

szeptember 27-én a Tourinform iroda szervezésében vezetett sétán fedezhetik fel a város kevésbé ismert arcát az érdeklődők. A hétvége emellett további programokat is tartogat: pénteken indul a Kistemplomban, délután és este pedig a várja a látogatókat az Agórában és a Déri Múzeumban. Szeptember 27-én, szombaton az ad otthont a „Termál és Sör” programnak, az Agóra pedig egész hétvégén őszindító eseményekkel készül. Balmazújvárosban október 4-én, az Állatok Világnapjához kapcsolódva a LIFE projekt munkatársai vezetett sétát tartanak a projektterületen. A kb. 2 kilométeres túra során legelésző állatokat és darvakat is megfigyelhetnek a résztvevők a természetes élőhelyen.

október 4-én, az Állatok Világnapjához kapcsolódva a LIFE projekt munkatársai vezetett sétát tartanak a projektterületen. A kb. 2 kilométeres túra során legelésző állatokat és darvakat is megfigyelhetnek a résztvevők a természetes élőhelyen. Hajdúszoboszlón az ízek és az újdonságok kerülnek a középpontba. A Tourinform iroda előtti Szoboszló Kóstoló kínál helyi finomságokat, míg az új élményparkban a Kishajó Úsztató várja a látogatókat több időpontban.

az ízek és az újdonságok kerülnek a középpontba. A Tourinform iroda előtti kínál helyi finomságokat, míg az új élményparkban a várja a látogatókat több időpontban. Hortobágyon a Tourinform iroda tematikus programjai keretében a település látványosságait mutatják be a résztvevőknek, betekintést engedve a híres puszta világába.

A programok nagy része ingyenes, így kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy a helyiek és a turisták egyaránt új élményekkel gazdagodjanak. A részletes kínálat elérhető az igyutazunk.hu oldalon.

Ajánljuk még: