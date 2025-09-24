szeptember 24., szerda

3 órája

Rejtélyek, időutazás és ízek kavalkádja: széles a hajdú-bihari programkínálat ezen a napon

Címkék#programajánló#Turizmus Világnap#hétvégi programajánló#vezetett séta#vezetett túra#turizmus#VisitDebrecen

Debrecen, Hajdúszoboszló és Hortobágy is különleges programokkal csatlakozik a Turizmus Világnapjához.

Haon.hu

Rejtélyekkel, időutazással és különleges élményekkel várják a látogatókat országszerte a Turizmus Világnapja alkalmából – olvasható a Visit Hungary közleményében. Szeptember 26–28. között Debrecen, Hajdúszoboszló és Hortobágy is változatos programokkal készül: vezetett séták, kulináris kóstolók és rendhagyó kulturális események várják az érdeklődőket Hajdú-Biharban.

5S5A4121Különleges élményekkel várják a látogatókat országszerte a Turizmus Világnapja alkalmából
Különleges élményekkel várják a látogatókat országszerte a Turizmus Világnapja alkalmából
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mióta van Turizmus Világnapja és mit tartalmaz?

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta szeptember 27-én ünneplik világszerte a turizmus napját. A Visit Hungary felhívására idén közel 90 eseményt szerveznek országszerte, amelyek célja, hogy a helyiek és az utazók egyaránt új nézőpontból ismerhessék meg Magyarország értékeit. Hajdú-Biharban is színes a kínálat: a kulturális felfedezéstől a szórakoztató családi programokon át egészen a gasztronómiai élményekig.

  • Debrecenben szeptember 27-én a Tourinform iroda szervezésében Rejtett kincsek vezetett sétán fedezhetik fel a város kevésbé ismert arcát az érdeklődők. A hétvége emellett további programokat is tartogat: pénteken kalandos toronytúra indul a Kistemplomban, délután és este pedig a Kutatók Éjszakája várja a látogatókat az Agórában és a Déri Múzeumban. Szeptember 27-én, szombaton az Aquaticum Spa ad otthont a „Termál és Sör” programnak, az Agóra pedig egész hétvégén őszindító eseményekkel készül.
  • Balmazújvárosban október 4-én, az Állatok Világnapjához kapcsolódva a LIFE projekt munkatársai vezetett sétát tartanak a projektterületen. A kb. 2 kilométeres túra során legelésző állatokat és darvakat is megfigyelhetnek a résztvevők a természetes élőhelyen.
  • Hajdúszoboszlón az ízek és az újdonságok kerülnek a középpontba. A Tourinform iroda előtti Szoboszló Kóstoló kínál helyi finomságokat, míg az új élményparkban a Kishajó Úsztató várja a látogatókat több időpontban.
  • Hortobágyon a Tourinform iroda tematikus programjai keretében a település látványosságait mutatják be a résztvevőknek, betekintést engedve a híres puszta világába.

A programok nagy része ingyenes, így kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy a helyiek és a turisták egyaránt új élményekkel gazdagodjanak. A részletes kínálat elérhető az igyutazunk.hu oldalon.

Ajánljuk még:

 

