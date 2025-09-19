szeptember 19., péntek

Helyi életstílus

1 órája

Szülinapos peca a Látóképen! A fiatalok 43 órát töltöttek el a parton

Címkék#Debrecen#Látóképi-tározó#horgász

Haon.hu
Szülinapos peca a Látóképen! A fiatalok 43 órát töltöttek el a parton

Ifj. Szabó László és Lévai László 43 órát töltöttek el a Látóképen

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

Ifj. Szabó László és Lévai László 43 órát töltöttek el a nagy vízen, az 5. helyen – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalon. „Dobós horgászatuk során az etetésüket spomb segítségével alakították ki, melyet bojli és tigrismogyoró, valamint pellet is színesített. Jól sikerült a túra, hiszen szép pontyokat fogtak a srácok, ügyesen horgászták meg a területet, így több 10, és egy 15 kilogramm feletti pontyot is sikerült lefotózni” – olvasható a bejegyzésben.

