Helyi életstílus
1 órája
Szülinapos peca a Látóképen! A fiatalok 43 órát töltöttek el a parton
Ifj. Szabó László és Lévai László 43 órát töltöttek el a Látóképen
Forrás: Látóképi-tározó/Facebook
Ifj. Szabó László és Lévai László 43 órát töltöttek el a nagy vízen, az 5. helyen – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalon. „Dobós horgászatuk során az etetésüket spomb segítségével alakították ki, melyet bojli és tigrismogyoró, valamint pellet is színesített. Jól sikerült a túra, hiszen szép pontyokat fogtak a srácok, ügyesen horgászták meg a területet, így több 10, és egy 15 kilogramm feletti pontyot is sikerült lefotózni” – olvasható a bejegyzésben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre