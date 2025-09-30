szeptember 30., kedd

Szüret

2 órája

Szeptember utolsó hétvégéjén sokan utaztak a Hármashegyaljára

Haon.hu
Szeptember utolsó hétvégéjén sokan utaztak a Hármashegyaljára

Szeptember utolsó hétvégéjén sokan utaztak a Hármashegyaljára

Forrás: Facebook/Szilágyi Edina

Az örök kedvenc, a debreceni Zsuzsi Erdei Vasút szeptember utolsó hétvégéjén is megtelt élettel – osztotta meg közösségi oldalán Szilágyi Edina önkormányzati képviselő. „Több százan utaztak a Hármashegyaljára, ahol Varga Edit szervezésében Erdei szüret várta a kirándulókat. A Zsuzsi minden alkalommal különleges élményt nyújt – az évszakhoz illő, családias hangulatú programokkal. A mai nap is bebizonyította: a természet közelsége és a közösségi élmény mindig jó választás” – áll a bejegyzésben.

