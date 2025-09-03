Újra boltokban a legendás debreceni üdítő, egész Kelet-Magyarország ezt itta a szocializmusban

Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira a Márka Üdítőgyártó Kft. jóvoltából, amely augusztusban újraindította a Róna üdítők forgalmazását. Annak idején ez volt a szocializmus időszakának egyik legnépszerűbb üdítőitala – írja az Origo.

Visszatér a debreceni Róna üdítő az áruházak polcaira

Forrás: Facebook/Róna üdítő

Ahogy a portál beszámol róla, a Róna üdítőt a Debreceni Állami Gazdaság kezdte el gyártani az 1970-es években, amellyel új színt hozott az üdítőitalok akkoriban elég szűkös kínálatába a hazai piacon.

A rendszerváltást követően a keleti országrészben igencsak népszerű volt a termék egészen a privatizációig.

Az új tulajdonosok feladata lett volna országossá tenni a márkát, azonban nem sikerült új életet lehelni a Rónába. Egy rövid időre feltűnt még a termékcsalád a 2010-es években, kevés sikerrel.

Hogy milyen ízekben, valamint kiszerelésben lehet majd találkozni a Róna üdítőkkel az áruházak polcain, megtudhatjátok az Origo cikkéből.

