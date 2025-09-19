1 órája
Rekordszámú kék vércse gyűlt össze Hortobágyon
Forrás: Facebook / Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság / Kiss Ferenc, Fodor László
Rekordszámú kék vércse a Hortobágyi Nemzeti Parkban – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Mint írják, az ősz egyik leglátványosabb természeti jelensége a kék vércse (Falco vespertinus) őszi gyülekezése a Kárpát-medencében található síkvidéki élőhelyeken.
A madarak augusztus közepétől kezdve október elejéig csapatokba verődve járják a táplálékban gazdag alföldi élőhelyeket, mielőtt nekivágnak a közép-afrikai telelőhelyeket megcélzó több ezer kilométeres útnak. Napközben általában csak néhány tíz egyedből álló táplálkozó csapataival találkozhatunk egyszerre szerte a pusztákon, illetve a mezőgazdasági területeken, ahol gerinctelen (szárnyas hangyák, egyenesszárnyúak, szitakötők) és gerinces (mezei pocok) prédaállataik nagyobb mennyiségben megtalálhatóak. A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk egyik legjelentősebb kék vércse fészkelő- és gyülekezőhelye, emiatt prioritást élvez a faj helyi állományának megőrzése és a megfelelő táplálkozóterületek biztosítása. Hortobágy-szerte 8-10 éjszakázóhely is kialakulhat, amelyeket kollégáink hétről-hétre felkeresnek a vércsék pontos számontartása végett. A Hortobágyon egy minimum 5000 egyedet számláló éjszakázóhely alakult ki, amely messze a legnagyobb valaha ismert éjszakázóhely a Kárpát-medencében
– írják a bejegyzésben.