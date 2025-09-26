szeptember 26., péntek

Női energiák a Csapókerti Közösségi Házban

Női energiák a Csapókerti Közösségi Házban

Kiállítás nyílt a Csapókerti Közösségi Házban

A Csapókerti Közösségi Házban most is egy igazán különleges kiállítás nyílt, amely a női energiák világába enged betekintést. A Finom erők tárlat megmutatja, hogyan válik a gyengédségből erő, hogyan teremt harmóniát és egyensúlyt a belső érzékenység – olvasható Szilágyi Edina közösségi oldalán. „A megnyitón a Lélekhang Tanoda fiatal tehetségei gondoskodtak a meghitt hangulatról, akik 130 kilométert utaztak, hogy megmutassák tudásukat. A kiállítást a CoolturArt mentorprogram szervezte, három művésznő – Vajda Emőke, Csanády-Jakab Tímea és Vas Gabriella – alkotásait bemutatva. Jó szívvel ajánlom mindenkinek ezt a különleges kiállítást, amelyet még két hétig meg lehet tekinteni a Csapókerti Közösségi Házban” – írta a terület önkormányzati képviselője.

