2 órája
Finom ételek, régi játékok és jó hangulat várta az érdeklődőket a hajdú-bihari településen
Rengetegen érdeklődtek a program iránt Hajdú-Biharban. 12. alkalommal rendezték meg a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválját Balmazújvárosban.
Idén hagyományaikhoz híven XII. alkalommal rendezték meg a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválját Balmazújvároson, a Veres Péter Emlékparkban szombaton. A programok között szerepelt főzőverseny, parasztolimpia, aprók játszóháza, pusztakocsi, népzenei műsorok, népmesevetítés, erőpróba és törp-parasztolimpia is. A rendezvény családias hangulatban telt.
Fotókon a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválja:
XII. Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválja BalmazújvárosbanFotók: Kadarcs Népzenei Együttes
