Kikapcsolódás

2 órája

Finom ételek, régi játékok és jó hangulat várta az érdeklődőket a hajdú-bihari településen

Címkék#Népi Játékok és Népi Ételek Fesztivál#Népi játékok#Balmazújváros#népi ételek

Rengetegen érdeklődtek a program iránt Hajdú-Biharban. 12. alkalommal rendezték meg a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválját Balmazújvárosban.

Haon.hu

 Idén hagyományaikhoz híven XII. alkalommal rendezték meg a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválját Balmazújvároson,  a Veres Péter Emlékparkban szombaton. A programok között szerepelt főzőverseny, parasztolimpia, aprók játszóháza, pusztakocsi, népzenei műsorok, népmesevetítés, erőpróba és törp-parasztolimpia is. A rendezvény családias hangulatban telt.

12. alkalommal rendezték meg a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválját Balmazújvárosban
Forrás: Kadarcs Népzenei Együttes

Fotókon a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválja:

XII. Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválja Balmazújvárosban

Fotók: Kadarcs Népzenei Együttes

