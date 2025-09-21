Finom ételek, régi játékok és jó hangulat várta az érdeklődőket a hajdú-bihari településen

Idén hagyományaikhoz híven XII. alkalommal rendezték meg a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválját Balmazújvároson, a Veres Péter Emlékparkban szombaton. A programok között szerepelt főzőverseny, parasztolimpia, aprók játszóháza, pusztakocsi, népzenei műsorok, népmesevetítés, erőpróba és törp-parasztolimpia is. A rendezvény családias hangulatban telt.

Forrás: Kadarcs Népzenei Együttes

Fotókon a Népi Játékok és Népi Ételek Fesztiválja: