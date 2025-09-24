1 órája
Mozgalmas és élménydús hét a Hortobágyon
Az elmúlt napokban három különleges programon is bemutatták a LIFE projektünk értékeit
Forrás: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület/Facebook
Az elmúlt napokban három különleges programon is bemutatták a LIFE projektünk értékeit, céljait és a szikes élőhelyek fontosságát – írja a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület.
Szeptember 18-án a Balmazújvárosi Református Általános Iskola 20 alsós diákja érkezett hozzánk, hogy lovasszekerezve, testközelből ismerkedjen meg a természet értékeivel és a legeltetéses kezeléssel. Másnap, szeptember 19-én a már hagyománnyá vált program keretében a Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola közel 70 kilencedikes tanulója látogatott el hozzánk, akik szintén aktívan fedezték fel a szikes élőhelyek különlegességeit. Szeptember 22-én, az autómentes világnap alkalmából a balmazújvárosi önkormányzat szervezte városi vetélkedő során 12 csapat kerekezett végig 17 állomáson. A mi helyszínünkön a versenyzők a szikes élővilág rejtelmeibe merültek el
– írják.
