Mozgalmas és élménydús hét a Hortobágyon

Szeptember 18-án a Balmazújvárosi Református Általános Iskola 20 alsós diákja érkezett hozzánk, hogy lovasszekerezve, testközelből ismerkedjen meg a természet értékeivel és a legeltetéses kezeléssel. Másnap, szeptember 19-én a már hagyománnyá vált program keretében a Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola közel 70 kilencedikes tanulója látogatott el hozzánk, akik szintén aktívan fedezték fel a szikes élőhelyek különlegességeit. Szeptember 22-én, az autómentes világnap alkalmából a balmazújvárosi önkormányzat szervezte városi vetélkedő során 12 csapat kerekezett végig 17 állomáson. A mi helyszínünkön a versenyzők a szikes élővilág rejtelmeibe merültek el