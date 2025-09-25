Szerdán a Bihari Múzeum előadótermében megtartották a Bihari Múzeumpedagógiai Évnyitóját – olvasható a berettyohir.hu kapcsolódó Facebook-bejegyzésében. Az eseményre a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményvezetői kaptak meghívást, melyen Kállai Irén, a múzeum igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd köszöntőt mondott Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Majosi Pálma tankerületi igazgató.