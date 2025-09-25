Helyi életstílus
1 órája
Megtartották a Bihari Múzeumpedagógiai Évnyitóját
Megtartották a Bihari Múzeumpedagógiai Évnyitóját
Forrás: Facebook / Berettyohir Hu
Szerdán a Bihari Múzeum előadótermében megtartották a Bihari Múzeumpedagógiai Évnyitóját – olvasható a berettyohir.hu kapcsolódó Facebook-bejegyzésében. Az eseményre a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményvezetői kaptak meghívást, melyen Kállai Irén, a múzeum igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd köszöntőt mondott Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Majosi Pálma tankerületi igazgató.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre