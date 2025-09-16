2 órája
Megdöntötte egyéni rekordját Juhász Martin! Több mint 20 kilós a példány
Juhász Martin és a gyönyörű tőponty
Forrás: Látóképi-tározó/Facebook
Gyönyörű tőpontyot fogott Juhász Martin a népszerű debreceni horgászhelyen – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán. „Remekül indult az őszi pontyszezon Juhász Martin számára: egyéni rekordot sikerült beállítania, nekünk pedig külön öröm, hogy ez Látóképen történt! Gratulálunk a rekord beállításhoz, ez a ponty valóban gyönyörű példány, joggal lehet büszke horgásztársunk” – áll a bejegyzésben. Mint írják, a horgásznak több kisebb ponty mellett sikerült fognia 3 darab 10 kilogramm felettit is, majd jött a meglepetés!
Nagyjából hajnal 1 óra magasságában elsült a part mellé bevetett botom. Ezután egy 20 perces fárasztás kezdődött, ami végén egy több mint 21 kilós gyönyörű tövest merítettem meg, amely az új egyéni rekordom! A hal pontos súlya: 21, 54 kilogramm
– fogalmazott Juhász Martin.
Ajánljuk még:
Kommandós akció a hajdú-bihari faluban! Az egész utca végignézte, ahogy a bűnöző a földet csókolja – videóval!
Hoppá! Nem várt érdeklődő, ők vásárolhatnak részesedést a DVSC-ből? – mutatjuk!