Megdöntötte egyéni rekordját Juhász Martin! Több mint 20 kilós a példány

Gyönyörű tőpontyot fogott Juhász Martin a népszerű debreceni horgászhelyen – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán. „Remekül indult az őszi pontyszezon Juhász Martin számára: egyéni rekordot sikerült beállítania, nekünk pedig külön öröm, hogy ez Látóképen történt! Gratulálunk a rekord beállításhoz, ez a ponty valóban gyönyörű példány, joggal lehet büszke horgásztársunk” – áll a bejegyzésben. Mint írják, a horgásznak több kisebb ponty mellett sikerült fognia 3 darab 10 kilogramm felettit is, majd jött a meglepetés!

Nagyjából hajnal 1 óra magasságában elsült a part mellé bevetett botom. Ezután egy 20 perces fárasztás kezdődött, ami végén egy több mint 21 kilós gyönyörű tövest merítettem meg, amely az új egyéni rekordom! A hal pontos súlya: 21, 54 kilogramm

– fogalmazott Juhász Martin.

