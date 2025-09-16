szeptember 16., kedd

Horgászat

2 órája

Megdöntötte egyéni rekordját Juhász Martin! Több mint 20 kilós a példány

Címkék#tőponty#Juhász Martin#rekord#Látóképi-tározó

Haon.hu
Megdöntötte egyéni rekordját Juhász Martin! Több mint 20 kilós a példány

Juhász Martin és a gyönyörű tőponty

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

Gyönyörű tőpontyot fogott Juhász Martin a népszerű debreceni horgászhelyen – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán. „Remekül indult az őszi pontyszezon Juhász Martin számára: egyéni rekordot sikerült beállítania, nekünk pedig külön öröm, hogy ez Látóképen történt! Gratulálunk a rekord beállításhoz, ez a ponty valóban gyönyörű példány, joggal lehet büszke horgásztársunk” – áll a bejegyzésben. Mint írják, a horgásznak több kisebb ponty mellett sikerült fognia 3 darab 10 kilogramm felettit is, majd jött a meglepetés!

Nagyjából hajnal 1 óra magasságában elsült a part mellé bevetett botom. Ezután egy 20 perces fárasztás kezdődött, ami végén egy több mint 21 kilós gyönyörű tövest merítettem meg, amely az új egyéni rekordom! A hal pontos súlya: 21, 54 kilogramm

 – fogalmazott Juhász Martin. 

