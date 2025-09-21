Ámulatba ejtette a Megasztár zsűrijét a debreceni diák - videóval

Szeptember 6-án elindult az ország egyik legnépszerűbb tehetségkutató show-ja, a Megasztár. A műsor most egy újdonsült zsűrivel, Marics Petivel, Tóth Gabival, Curtis-szel és Herceg Erikával indult el a TV2 műsorán. A harmadik adásban, szombaton egy debreceni diák, Szoboszlai Balázs is megmutatta tehetségét. Az előválogatóban legalább két igen szavazat kell ahhoz, hogy valaki továbbjusson a középdöntőbe.

A Megasztár zsűrijét is lenyűgözte a debreceni Szoboszlai Balázs

Forrás: MW-archív / BorsOnline

Ahogy azt egyik olvasónktól megtudtuk, a 19 éves fiú jelenleg a debreceni Ady Endre Gimnázium tanulója. A produkció után mind a négy zsűri továbbjuttatta a fiút, először Marics Peti és Curtis lépett hátrébb, majd később Tóth Gabi is „beadta a derekát”,

így végül Herceg Erika csapatához csatlakozott Szoboszlai Balázs.

Mutatjuk a produkcióját:

