Ámulatba ejtette a Megasztár zsűrijét a debreceni diák - videóval
Mutatjuk a produkciót! Hatalmas sikert aratott a Megasztár színpadán a debreceni diák.
Szeptember 6-án elindult az ország egyik legnépszerűbb tehetségkutató show-ja, a Megasztár. A műsor most egy újdonsült zsűrivel, Marics Petivel, Tóth Gabival, Curtis-szel és Herceg Erikával indult el a TV2 műsorán. A harmadik adásban, szombaton egy debreceni diák, Szoboszlai Balázs is megmutatta tehetségét. Az előválogatóban legalább két igen szavazat kell ahhoz, hogy valaki továbbjusson a középdöntőbe.
Ahogy azt egyik olvasónktól megtudtuk, a 19 éves fiú jelenleg a debreceni Ady Endre Gimnázium tanulója. A produkció után mind a négy zsűri továbbjuttatta a fiút, először Marics Peti és Curtis lépett hátrébb, majd később Tóth Gabi is „beadta a derekát”,
így végül Herceg Erika csapatához csatlakozott Szoboszlai Balázs.
Mutatjuk a produkcióját:
