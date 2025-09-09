Liverpool-drukkerek lepték el Debrecent – fotókkal

Debrecenben tartotta szeptember első hétvégéjén országos találkozóját a magyarországi Liverpool-szurkolók közössége, az OLSCH (Official Liverpool Supporters Club Hungary). Az ország szinte minden szegletéből érkeztek drukkerek a cívisvárosba.

Liverpool-drukkerek lepték el Debrecent

Forrás: Scouse Debrecen

Focitorna, kvízjátékok és ügyességi versenyek is várták a résztvevőket. Volt Liverpool-ereklyékből összeállított kiállítás, valamint közös főzés és meccsnézés is.

Szabó Bálint, a debreceni találkozó szervezője, a helyi Liverpool-drukkerek közösségének, a Scouse Debrecennek az oszlopos tagja elmondta, 110 fő érkezett a hétvégére a hajdú-bihari vármegyeszékhelyre, többek között Fehérvárról, Zalaegerszegről, Pécsről és Budapestről is.