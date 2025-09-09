szeptember 9., kedd

Az Anfield Road hangulata a cívisvárosban

3 órája

Liverpool-drukkerek lepték el Debrecent – fotókkal

Címkék#DVSC#PoolBarátok#Liverpool#Szoboszlai Dominik

Országos találkozót szervezett a hivatalos magyar szurkolói csoport, az OLSCH. Több mint száz Liverpool-drukker töltötte a hétvégét Debrecenben

Bekecs Sándor

Debrecenben tartotta szeptember első hétvégéjén országos találkozóját a magyarországi Liverpool-szurkolók közössége, az OLSCH (Official Liverpool Supporters Club Hungary). Az ország szinte minden szegletéből érkeztek drukkerek a cívisvárosba. 

Forrás: Scouse Debrecen

Fergeteges hétvégét töltöttek Debrecen a magyar Liverpool-drukkerek

Focitorna, kvízjátékok és ügyességi versenyek is várták a résztvevőket. Volt Liverpool-ereklyékből összeállított kiállítás, valamint közös főzés és meccsnézés is.  

Szabó Bálint, a debreceni találkozó szervezője, a helyi Liverpool-drukkerek közösségének, a Scouse Debrecennek az oszlopos tagja elmondta, 110 fő érkezett a hétvégére a hajdú-bihari vármegyeszékhelyre, többek között Fehérvárról, Zalaegerszegről, Pécsről és Budapestről is.  

A Liverpool FC magyarországi szurkolói találkoztak Debrecenben

Fotók: Scouse Debrecen

A programokon részt vettek a PoolBarátok podcasterei, Szoboszlai Dominik gyermekkori edzője, Kokó, valamint a DVSC két korábbi játékosa (akik annak idején a BL-ben léptek pályára a Liverpool ellen):  Luis Ramos és Mészáros Norbert.

A Scouse Debrecen körülbelül 30 tagot számlál, tagjai több mint 12 éve szerveznek közös programokat, meccsnézéseket, és gyakran szerepelnek amatőr focitornákon is. A debreceni országos találkozón rendezett tornán két csapattal is indultak. 

S, hogy milyen eredményre számítanak a többek között Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nevével fémjelzett angol csapattól a magyar szurkolói az idei szezonban?

  • Természetesen minden sorozatban az első helyet

