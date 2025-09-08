szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

19°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Korda Györgyék felejthetetlen koncertet adtak a hajdú-bihari településen - fotókkal, videóval

Címkék#olasz válogatott#Korda György#debrecen#Hajdúsámson#segítség#koncert#Hajdúszoboszló

Rengetegen voltak kíváncsiak a házaspárra. Korda György és Balázs Klári még mindig fergeteges hangulatot tudnak varázsolni.

Haon.hu

Hajdúsámsonban városnapot tartottak a hétvégén. A rendezvényt Korda György és Balázs Klári fellépése tette felejthetetlenné. Az óriási népszerűségnek örvendő páros ismét kitett magáért, egy élőzenekaros nagykoncertet adtak a közönségnek.

Korda György és Balázs Klári felejthetetlen koncertet adtak Hajdúsámsonban
Korda György és Balázs Klári felejthetetlen koncertet adtak Hajdúsámsonban
Forrás: Napló-archív

A fellépésről készült fotókat és videót megtaláljátok ebben a cikkben:

Magára hagytak egy édesanyát Debrecenben

Egy kedves történetet osztottak meg egy Debrecenben Hallottam-csoportban szombat este: Egy édesanya autójával közlekedett a cívisvárosban, a Máv-rendelőnél, amikor a jármű bal első kereke kiesett.

Örömnap Hajdúszoboszlón

Száznál is több bográcsban főttek a jobbnál jobb ételek a fürdővárosban szombaton. A hajdúszoboszlói örömnapon csak az nem érezte jól magát, aki nem akarta. Nézd meg a képeket és a videót itt:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Új polgármester a hajdú-bihari településen

Május végén oszlatta fel magát a képviselő-testület. Váncsod akkori polgármestere az egyik képviselő tevékenységét jelölte meg egyik kiváltó okként. Mindketten indultak a választáson, ám végül váratlan eredmény született. Hogy ki lett az új polgármester, megtudhatod ebből a cikkből:

Megérkezett az olasz válogatott Debrecenbe!

Ahogyan korábban többször beszámoltunk róla, Izrael hazai pályán a Nagyerdei Stadionban fogadja az olasz labdarúgó-válogatott tagjait. A hétfőn este sorra kerülő meccs előtt már a cívisvárosba látogattak az azúrkékek, akik helyi idő szerint 18:15 magasságában landoltak a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren.  

A leszállásról egyik olvasónk készített videót:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu