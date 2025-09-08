2 órája
Korda Györgyék felejthetetlen koncertet adtak a hajdú-bihari településen - fotókkal, videóval
Rengetegen voltak kíváncsiak a házaspárra. Korda György és Balázs Klári még mindig fergeteges hangulatot tudnak varázsolni.
Hajdúsámsonban városnapot tartottak a hétvégén. A rendezvényt Korda György és Balázs Klári fellépése tette felejthetetlenné. Az óriási népszerűségnek örvendő páros ismét kitett magáért, egy élőzenekaros nagykoncertet adtak a közönségnek.
Magára hagytak egy édesanyát Debrecenben
Egy kedves történetet osztottak meg egy Debrecenben Hallottam-csoportban szombat este: Egy édesanya autójával közlekedett a cívisvárosban, a Máv-rendelőnél, amikor a jármű bal első kereke kiesett.
Örömnap Hajdúszoboszlón
Száznál is több bográcsban főttek a jobbnál jobb ételek a fürdővárosban szombaton. A hajdúszoboszlói örömnapon csak az nem érezte jól magát, aki nem akarta. Nézd meg a képeket és a videót itt:
Új polgármester a hajdú-bihari településen
Május végén oszlatta fel magát a képviselő-testület. Váncsod akkori polgármestere az egyik képviselő tevékenységét jelölte meg egyik kiváltó okként. Mindketten indultak a választáson, ám végül váratlan eredmény született. Hogy ki lett az új polgármester, megtudhatod ebből a cikkből:
Megérkezett az olasz válogatott Debrecenbe!
Ahogyan korábban többször beszámoltunk róla, Izrael hazai pályán a Nagyerdei Stadionban fogadja az olasz labdarúgó-válogatott tagjait. A hétfőn este sorra kerülő meccs előtt már a cívisvárosba látogattak az azúrkékek, akik helyi idő szerint 18:15 magasságában landoltak a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren.
