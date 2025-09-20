szeptember 20., szombat

Kertmozi Nyíradonyban: 5 Oscar-díjas film folytatását láthatják az érdeklődők

A vetítés díjmentes.

Haon.hu

Szombat este 19 órától ismét kertmoziba várják az érdeklődőket a Nyíradonyban. Ezúttal a közönség az örök klasszikus Gladiátor folytatását láthatja a szabad ég alatt – derült ki az Erdei Harmónia Látogatóközpont - Nyíradony Facebook-posztjából.

ismét kertmoziba várják az érdeklődőket a Nyíradonyban
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A vetítés díjmentes, mindenkit szeretettel várnak.

 

