Kertmozi Nyíradonyban: 5 Oscar-díjas film folytatását láthatják az érdeklődők

Szombat este 19 órától ismét kertmoziba várják az érdeklődőket a Nyíradonyban. Ezúttal a közönség az örök klasszikus Gladiátor folytatását láthatja a szabad ég alatt – derült ki az Erdei Harmónia Látogatóközpont - Nyíradony Facebook-posztjából.

Forrás: Illusztráció / MW-archív